به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای روز دوم از هفته چهارم لیگ جهانی والیبال صبح امروز با برگزاری دو مسابقه در شرق آسیا آغاز شد که در یکی از این بازی‌ها تیم ملی آرژانتین در شهر کوماکی برابر ژاپن 3 بر یک برنده شد.

شاگردان خولیو ولاسکو در این بازی به ترتیب با امتیازات 25 بر 21، 25 بر 19، 23 بر 25 و 25 بر 17 از سد میزبان خود گذشتند. آرژانتین در اولین دیدار خود برابر ژاپن 3 بر صفر برنده شد. این تیم با بردی که امروز کسب کرد 17 امتیازی شد و هم امتیاز با فرانسه، صدرنشین گروه D در رده دوم جدول رده‌بندی قرار گرفت. ژاپن هم با یک امتیاز در قعر جدول قرار دارد.

در دیگر بازی امروز که از گروه E برگزار شد تیم ملی کره‌جنوبی در شهر اولسان مقابل پرتغال 3 بر صفر تن به شکست داد. پرتغالی‌ها به ترتیب با امتیازات 25 بر 20ف 25 بر 23 و 25 بر 18 برنده شدند و با کسب 12 امتیاز بالاتر از هلند یازده امتیازی در صدر جدول گروه خود ایستادند. تیم‌های چک و کره نیز با 8 و 5 امتیاز در رده‌های بعدی قرار دارند.