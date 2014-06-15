ترکیب تیم ملی والیبال ایران برابر برزیل اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی والیبال ایران و برزیل از ساعت 21 امروز یکشنبه در چارچوب هفته چهارم لیگ جهانی والیبال برای دومین بار به مصاف یکدیگر می‌روند. تیم ایران در ابتدای این مسابقه از ترکیب سعید معروف، شهرام محمودی، سیدمحمد موسوی، عادل غلامی، فرهاد قائمی، مجتبی میرزاجانپور و عبدالرضا علیزاده استفاده می‌کند.

بر این اساس بازیکنان ذخیره نیز شامل مهدی مهدوی، امیر غفور، آرمین تشکری و علیرضا مباشری خواهند بود.

تیم ملی والیبال ایران در نخستین بازی که جمعه شب در سالن 12 هزار نفری برگزار شد موفق به شکست سه بر دو تیم برزیل پرافتخارترین تیم لیگ جهانی والیبال شد.

در حال حاضر استادیوم آزادی با حضور علاقمندان به ورزش والیبال و تیم ملی کشورمان پر شده است.