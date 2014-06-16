به گزارش خبرنگار مهر، «فریدون پسر فرانک» چهارمین عنوان از مجموعه داستان فارسی نشر گمان است. این ناشر کتاب‌های این مجموعه را با هدف روبرو کردن مخاطب ایرانی با تجربه‌هایی بکر و عمیق از داستان منتشر می‌کند.

این کتاب یک داستان تاریخی را در قالب رمان مدرن دربرمی‌گیرد و فضایی که روایت داستان دارد، مخاطب را یاد شاهنامه فردوسی خواهد انداخت. به علاوه نویسنده طبق ادعای خویش سعی کرده است از به کار بردن لغات عربی در نگارش این کتاب پرهیز کند.

«فریدون پسر فرانک» راوی‌های زیادی دارد و شیوه روایت داستانش، استفاده از اول شخص متعدد است. به این ترتیب، تعداد راویان کتاب زیاد است و هر کدام با نام خود مشخص شده‌اند. بخش‌های روایی این کتاب از یکدیگر جدا و با اسامی و عناوین مشخصی تفکیک شده‌اند. این عناوین به ترتیب عبارت‌اند از:

خنیاگر، فرانک، خنیاگر، آتبین، سربازها، موبد، فرانک، ضحاک، خنیاگر، فریدون، آرایشگر، ارنواز، شهرناز، سه‌ شاهزاده‌ی بی‌نام،‌ پرستار، فریدون و شهرناز، پیشگو، خنیاگر، ماه‌آفرید، کنیزکان، خنیاگر، شاهزاده و ماه‌آفرید، فریدون، فریدون و جندل، جندل، خنیاگر، کنیزان، ماه‌آفرید، ماه‌آفرید و شاهزاده‌ی‌ بی‌نام، جندل، سرو، انجمن بزرگان، جندل، سرو، ماه‌آفرید، فرانک، فریدون، آتبین،‌ موبد و فریدون، خنیاگر، پسر کوچک فریدون،‌ شاهزادگانی بی‌نام، کنیزکان، پیشگو، فرانک، فریدون، آروز و آزاده و سهی، شبان، تور، سلم، خنیاگر، آتبین، خنیاگر، ایرج و سهی، ضحاک، سلم، آرزو، سلم و آرزو، خنیاگر، سلم، فرانک، خنیاگر، سلم و تور، موبد سخنور، خنیاگر، موبد سخنور، بازاریان، فریدون و ایرج، ارنواز، ایرج و ماه‌آفرید، ضحاک، آتبین، خنیاگر، سربازان، سلم و تور،‌ شادروان، فرانک، خنیاگر، فریدون، سلم، تور، ماه‌آفرید، فرانک، خنیاگر، آتبین، خنیاگر، منوچهر، سپهسالاران، سلم و تور، موبد سخنور، فریدون،‌ تنبورنواز، خنیاگر، فریدون، خنیاگر، منوچهر، فریدون و فرانک.

در قسمتی از این کتاب می‌خوانیم:

این سیل آدم و پولاد و اسب تا پای تپه‌ای که بر فراز آن ایستاده‌ام پیش می‌آید. اینک سواری از میان‌شان به سوی من می‌آید. کیسه‌ای زر نشانم می‌دهد و می‌گوید گوسپندان گله‌ام را برای خوراک سربازان می‌خرد. از او پرسیدم آن‌چه می‌بینم رویاست یا به راستی چشمان من لشکری را می‌بیند که سرتاسر این دشت را پوشانده است. مرد بی آن‌که از اسب خود فرود آید کیسه‌ی زر را به سوی من انداخت و گفت این سپاه سلم است، پسر بزرگ فریدون، گفت فریدون جهان را به سه بخش کرده است و سرتاسر باختر و روم را به فرزند بزرگ خود بخشیده. گفت پس از این پادشاه سرزمینی که گوسپندانم را در آن به چرا می‌برم سلم است. گفت تمامی مردمان این سرزمین به فرمان او خواهند بود وبه نام سلم سکه خواهند زد...

این کتاب با 168 صفحه، شمارگان 2 هزار نسخه و قیمت 9 هزار تومان منتشر شده است.