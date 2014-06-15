حضور سه نماینده وزارت ورزش و جوانان در برزیل

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله سجادی، معاون ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان همان‌طور که پیش از این اعلام شده بود بامداد امروز یکشنبه و در فاصله یک روز مانده به آغاز دیدارهای تیم ملی فوتبال در مسابقات جام جهانی برزیل عازم این کشور شد تا به عنوان نماینده وزارت ورزش و جوانان درکنار اعضای تیم ملی فوتبال حضور پیدا کرده و از نزدیک شاهد عملکرد آنها در جام بیستم باشد.

اما سجادی تنها نماینده وزارت ورزش و جوانان در این مسابقات نیست. علاوه بر وی، علی رغبتی، مدیر کل دفتر برنامه ریزی و نظارت معاونت توسعه ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان همراه با مازیار ناظمی، رئیس مرکز ارتباطات وزارت ورزش و جوانان نیز عازم برزیل شده‌اند تا به عنوان دیگر نمایندگان این وزارتخانه از نزدیک تماشاگر دیدارهای تیم ملی ایران باشند.

تیم ملی فوتبال ایران ساعت 23:30 دوشنبه نخستین دیدار خود در مسابقات جام جهانی را مقابل نیجریه برگزار می‌کند. آرژانتین و بوسنی و هرزگوین دیگر حریفان ایران در مسابقات جام جهانی هستند. این دو دیدار به ترتیب 31 خردادماه و 4 تیرماه برگزار خواهد شد.