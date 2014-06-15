مسئولان به مشکلات بخش کشاورزی واقفند

به گزارش خبرنگار مهر، وجه‌اله خدمتگزار ظهر یکشنبه در مراسم تجلیل از برگزیدگان و تولیدکنندگان برتر بخش کشاورزی خراسان جنوبی اظهار داشت: جهاد کشاورزی منشأ خدمت به قشری از جامعه‌ای است که بیشترین زحمت را تحمل می‌کنند.

وی با بیان اینکه خراسان جنوبی جزء استان هایی است که کمترین بارندگی را در کنار استان یزد دارد، تصریح کرد: متوسط بارندگی استان در سال گذشته 86 میلی متر بوده است.

استاندار خراسان جنوبی اضافه کرد: با وجود اینکه خراسان جنوبی دارای کمترین میزان بارندگی در کشور است اما کشاورزان آن توانسته‌اند به عنوان کشاورزان نمونه کشور انتخاب شوند.

خدمتگزار گفت: ما نیز به عنوان مدیران و مسئولان استانی باید از روش این کشاورزان به عنوان مربی استفاده کنیم چراکه آن ها نشان دادند كه در سخت ترين شرايط هم مي توان با استفاده درست، اصولي و بهينه از امكانات بهترين نتايج را كسب كرد.

وی با بیان اینکه ما مدیران تلاش شما کشاورزان را ارج می‌نهیم، بیان کرد: اگر در این زمینه هم مشکلی وجود دارد مسئولان کشوری و استانی به آن واقف هستند و در سیستم اداری مشکلات خاص خود وجود دارد.

استاندار خراسان جنوبی به معنا و مفهوم جهاد کشاورزی اشاره کرد و افزود: جهاد یعنی ایمان، اخلاص و پایمردی و همه خدمات مربوط به روستاییان را می‌توان در کشاورزی خلاصه کرد.

خدمتگزار هفته کشاورزی را فرصتی مغتنم برای قدرشناسی و شناساندن خدمات کشاورزان به اقشار جامعه بیان کرد و گفت: این هفته یعنی اینکه کشاورزی در دورترین نقطه استان و با حداقل امکانات و با کمترین درٱمد تولیدی ایجاد می‌کند که سایر اقشار جامعه می توانند از آن استفاده کنند.

وی اضافه کرد: این هفته فرصتی برای شناسایی توانایی و خدمات کشاورزان به مدیران دستگاه های اجرایی استان است تا آن‌ها بتوانند به گونه ای برنامه ریزی کنند که کشاورزان با نشاط و شادابی و با امید به آینده به کار و تلاش خود ادامه دهند.

استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر جایگاه ویژه روستاییان در جامعه، بیان داشت: نظام ارشمند اسلامی جایگاه ویژه ای برای روستاییان در نظر گرفته است و این یعنی روستاییان باید مورد نگاه خاص مدیران کشور واقع شوند.

خدمتگزار یادآور شد: اگر امروز معاونت توسعه پایدار در کشور تشکیل شده و اعتبار خاصی برای جهاد کشاورزی به منظور رفع مشکلات روستاییان اختصاص داده می‌شود یعنی اینکه دولت و نظام خودشان را موظف می دانند به کشاورزان توجه کنند هرچند در این مسیر مشکلاتی نیز وجود دارد.

وی به دیدار خود با معاون نظارت راهبردی ریاست جمهوری اشاره کرد و گفت: در این دیدار مشکلات استان مطرح شد و امیدورایم با سفر ایشان به استان در آینده ای نزدیک گام موثری در راستای رفع مشکلات استان برداشته شود.