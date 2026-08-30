بهرام درویشی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت ارتقای آمادگی استان پیش از آغاز بارشهای مؤثر اظهار کرد: پیشگیری از وقوع خسارت، نیازمند شناسایی دقیق نقاط پرخطر، رفع موانع جریان آب و هماهنگی مؤثر میان دستگاههای مسئول است و نمیتوان مدیریت مخاطرات ناشی از بارش را به زمان وقوع بحران موکول کرد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای کرمانشاه افزود: بررسیهای میدانی و کارشناسی انجامشده درباره وضعیت رودخانهها، مسیلها، نقاط مستعد آبگرفتگی و سازههای آبگذری، ضرورت اجرای بهموقع عملیات لایروبی، بازگشایی مسیرها و رفع موانع موجود در مجاری عبور آب را مورد تأکید قرار داده است.
وی تصریح کرد: هدف اصلی از اجرای این اقدامات، افزایش ظرفیت عبور ایمن جریان آب، کاهش احتمال انسداد مسیرها و آبگرفتگی و در نهایت کاهش ریسک برای مناطق مسکونی، تأسیسات، زیرساختهای حیاتی و اراضی واقع در معرض خطر است.
درویشی با تأکید بر اینکه پیشگیری از خسارات سیلاب موضوعی صرفاً دستگاهی نیست، خاطرنشان کرد: برای رسیدن به آمادگی مطلوب باید از ظرفیت موجود ماشینآلات، تجهیزات و امکانات دستگاههای اجرایی، شهرداریها، دهیاریها و سایر مجموعههای ذیربط به شکل هدفمند و هماهنگ استفاده شود تا اقدامات ضروری با سرعت بیشتری به مرحله اجرا برسد.
وی ادامه داد: احصای نقاط و محورهای اولویتدار، شناسایی ظرفیتهای قابل تخصیص، تعیین مسئولیت دستگاههای مرتبط، تنظیم برنامه زمانبندی و جلوگیری از موازیکاری، از الزامات اجرای مؤثر برنامههای پیشگیرانه است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای کرمانشاه گفت: لازم است این اقدامات با یک تقسیم کار روشن و قابل پیگیری دنبال شود تا هر دستگاه مسئولیت خود را در زمان مشخص انجام دهد و فرصت محدود باقیمانده پیش از آغاز بارشهای مؤثر از دست نرود.
وی با اشاره به محدودیت زمانی تا آغاز بارشهای مؤثر بر ضرورت تسریع در اجرای اقدامات اولویتدار تأکید کرد و افزود: هر میزان سرمایهگذاری و اقدام مؤثر در مرحله پیشگیری میتواند از تحمیل هزینههای سنگینتر در زمان وقوع سیلاب و آبگرفتگی جلوگیری کند.
درویشی تأکید کرد: رویکرد اصلی باید کاهش ریسک و حفاظت از منافع عمومی پیش از وقوع حادثه باشد و اقدامات پیشگیرانه نباید پس از وقوع بارش شدید و ایجاد خسارت آغاز شود.
وی همچنین نقش دستگاههای نظارتی را در تقویت هماهنگی و نظارت بر اجرای بهموقع اقدامات مهم دانست و گفت: هدف از این هماهنگی، استفاده حداکثری از ظرفیتهای موجود، تسریع در عملیات و اطمینان از اجرای اقدامات ضروری در نقاط دارای اولویت است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای کرمانشاه با بیان اینکه شناسایی و رفع موانع مسیر جریان آب باید پیش از بروز شرایط بحرانی انجام شود، افزود: رودخانهها، مسیلها و سازههای آبگذری از جمله نقاطی هستند که نیازمند پایش و رسیدگی مستمر بوده و هرگونه انسداد یا مانع در مسیر عبور آب میتواند در زمان بارشهای شدید، احتمال آبگرفتگی و خسارت را افزایش دهد.
درویشی در پایان گفت: صیانت از جان و مال مردم، حفاظت از زیرساختهای حیاتی و کاهش خسارات احتمالی ناشی از بارش و سیلاب، یک مسئولیت مشترک است و تحقق آن نیازمند حضور میدانی، همکاری مؤثر و اقدام بهموقع همه دستگاههای ذیربط خواهد بود.
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