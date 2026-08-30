خبرگزاری مهرـ گروه استان‌ها، عاطفه وفائیان: میلاد مسعود خاتم‌پیامبران، حضرت محمد مصطفی (ص)، طلیعه دگرگونی بنیادین در جان و جهان انسانی است که در عصر تیرگی جهل، عصبیت‌های کور و تحقیر کرامت انسانی، پرچم حیات‌بخش توحید، اخلاق و تمدن‌سازی را برافراشت؛ شخصیتی بی‌بدیل که با منطق وحی و زلال ایمان، توانست از میان مردمی پراکنده و قبایلی که سال‌ها در آتش کینه و عداوت می‌سوختند، امتی متحد، مقتدر و تاریخ‌ساز بنا نهد و نشان دهد که الفت دل‌ها در سایه بندگی خدا، بزرگ‌ترین سرمایه برای دگرگونی سرنوشت جوامع بشری است.

شناخت حقیقی سیره نبوی در گرو درک جامعیت این مکتب انسان‌ساز است که در آن «رحمت» و «اقتدار» دوشادوش یکدیگر معنا می‌یابند؛ پیامبری که وجود مبارکش رحمت برای جهانیان است، در برابر پیمان‌شکنی، تجاوز و دست‌اندازی به حریم امت، با نهایت صلابت و عقلانیت صف‌آرایی می‌کرد تا این حقیقت روشن شود که اسلام هرگز پذیرش تحقیر و تسلیم در برابر زورگویان را صلح نمی‌داند، بلکه صلح عادلانه و حقیقی را ثمره تکیه بر ایمان، استقلال، عزت نفس و اقتدار همه‌جانبه برمی‌شمارد.

امروز نیز که جهان اسلام در کوران فتنه‌ها، تحریم‌ها، تهاجم همه‌جانبه رسانه‌ای و جنگ‌های تحمیلی نظام سلطه قرار دارد، اصلی‌ترین راهبرد جبهه استکبار بر فعال‌سازی شکاف‌های قومی و مذهبی متمرکز شده تا با فرسایش توان درونی جامعه اسلامی، مانع از هم‌افزایی صدها میلیون مسلمان شود؛ واقعیتی خطیر که ضرورت هوشیاری، بصیرت، شناخت مقتضیات زمان و تقویت انسجام ملی در برابر جبهه بدخواهان را بیش از هر دوره تاریخی دیگری آشکار می‌سازد.

ضرورت صیانت از انسجام ملی در آیینه سیره نبوی

حجت‌الاسلام سید شهاب غفوریان، مدیر اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بینالود ضمن تأکید بر ضرورت تقویت همدلی و وحدت در جامعه اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دشمنان نظام با درک هزینه‌های سنگین جنگ سخت، اکنون محور تاکتیک‌های خود را بر شکاف‌اندازی میان کنشگران سیاسی و ایجاد گسست از درون جامعه اسلامی متمرکز کرده‌اند.

مدیر اداره تبلیغات اسلامی بینالود با استناد به آیه ۴۶ سوره انفال «وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُمْ»، افزود: این آیه شریفه به عنوان یک اصل راهبردی ترسیم شده است؛ هرگونه نزاع و کشمکش داخلی، رکود و زوال عظمت و هیبت جامعه اسلامی را به دنبال خواهد داشت و تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری نیز دقیقاً در راستای همین هشدار قرآنی است که باید به عنوان نسخه‌ای حیاتی در شرایط کنونی مورد توجه همگان قرار گیرد.

وی در ادامه با تشریح الگوی حکومت نبوی در مدینه به عنوان نمونه‌ای بی‌نظیر از هم‌دلی، چهار اقدام کلیدی پیامبر اکرم (ص) را برشمرد و گفت: تدوین قانون جامع اجتماعی و پیمان‌نامه میان ساکنان مدینه با رعایت حقوق اقلیت‌های دینی، ایجاد پیمان برادری میان مهاجرین و انصار برای رفع شکاف‌های طبقاتی، تبدیل مسجد به پایگاه تمدن‌ساز و قطب تصمیم‌گیری‌های سیاسی و فرهنگی، و در نهایت پایان دادن به کینه‌های کهن قبیله‌ای نظیر اوس و خزرج، از جمله اقدامات راهبردی آن حضرت برای تحقق وحدت بود. همچنین واگذاری مسئولیت‌های کلیدی به چهره‌های مختلف از جمله اعزام امیرالمؤمنین (ع) به یمن، نشان‌دهنده رویکرد مشارکتی و وحدت‌آفرین ایشان است.

غفوریان با بیان اینکه امروزه دشمن با راهبرد محاصره اقتصادی و فشار روانی به دنبال ایجاد اختلاف در بدنه جامعه است، تصریح کرد: در جامعه امروز با طیف‌های متنوعی از دغدغه‌مندان انقلاب تا جریان‌های سیاسی گوناگون روبرو هستیم؛ با این حال، کشور برای عبور از چالش‌های فعلی نیازمند صدای واحد و تبعیت از رهبری مقتدر و هوشمند است که خوشبختانه این مسیر با مواضع راهگشای رهبر انقلاب روشن شده است. و این همگرایی ملی و بصیرت اجتماعی در خلأ شکل نمی‌گیرد، بلکه ریشه در تربیت فردی و اصلاح سبک زندگی دارد. اگر «اراده» و «عزم» -که از صفات بارز پیامبران اولوالعزم است- در زندگی فردی نهادینه شود، این بصیرت در مقیاس کلان نیز به ثمر خواهد نشست و جامعه‌ای که از چنین انسان‌های مقاوم و بصیری تشکیل شده باشد، در برابر هیچ طوفانی متزلزل نخواهد شد.

وحدت اسلامی اصل قرآنی و ضامن اقتدار امت در برابر توطئه‌های دشمنان است

طاهره سیرجانی، استاد حوزه علمیه در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اینکه میلاد پیامبر اسلام (ص) یادآور آغاز یک تحول عظیم تمدنی، فکری، اخلاقی و سیاسی در تاریخ بشر است، اظهار کرد: رسول گرامی اسلام (ص) در دورانی مبعوث شدند که جامعه انسانی گرفتار جهل، تبعیض، جنگ، تعصب و تحقیر کرامت انسانی بود، اما آن حضرت در مدتی کوتاه با تکیه بر قدرت ایمان و منطق وحی، از قبایل پراکنده و متخاصم، امتی مقتدر و اثرگذار در معادلات جهانی ساختند؛ رسالتی که قرآن کریم محورهای بنیادین آن را آگاهی‌بخشی، انسان‌سازی و تمدن‌سازی معرفی می‌کند. امروز نیز جهان اسلام با واقعیت‌هایی چون جنگ، اشغالگری، تحریم و تلاش همه‌جانبه دشمنان برای ایجاد اختلاف روبه‌رو است؛ در چنین شرایطی، بازگشت به سیره پیامبر اعظم (ص) صرفاً یک حرکت عاطفی نیست، بلکه ضرورتی راهبردی است که الگوی جامع «ایمان، عقلانیت، وحدت، مقاومت، اخلاق و عزت» را فراروی ما قرار می‌دهد.

استاد حوزه علمیه با اشاره به فلسفه پیوند میلاد پیامبر (ص) با هفته وحدت تصریح کرد: قرآن کریم در آیه ۱۰۳ سوره آل‌عمران به اعتصام به حبل‌الله و پرهیز از تفرقه فرمان می‌دهد و در آیه ۴۶ سوره انفال هشدار می‌دهد که نزاع و کشمکش موجب سستی، شکست و از میان رفتن قدرت و هیبت مسلمانان («تَذْهَبَ رِیحُکُمْ») می‌شود؛ بنابراین در منطق وحی، انسجام اسلامی ضامن حفظ نفوذ و اقتدار مسلمانان است.

وی ادامه داد: هفته وحدت باید از سطح شعار و مراسم فراتر برود. وحدت هرگز به معنای حذف مذاهب یا نادیده گرفتن مبانی علمی نیست، بلکه به این معناست که شیعه و اهل سنت با حفظ هویت مذهبی خود و بهره‌گیری از گفت‌وگوی علمی، مانع از سوءاستفاده دشمنان از اختلافات برای ضربه زدن به کیان اسلام شوند. ما در برابر دشمنی که امنیت، استقلال و کرامت امت اسلام را نشانه رفته است، باید صف واحد تشکیل دهیم.

سیرجانی با تبیین جامعیت شخصیت پیامبر اکرم (ص) عنوان کرد: یکی از خطاهای بزرگ این است که نبی مکرم اسلام (ص) را صرفاً پیامبر رحمت معرفی کنیم و از اقتدار ایشان سخن نگوییم، یا برعکس، بعد قدرت را ببینیم و از رحمت غفلت ورزیم؛ در حالی که شخصیت پیامبر جمع میان رحمت و اقتدار است. آیاتی همچون «رَحْمَةً لِّلْعَالَمِینَ» در کنار «أَشِدَّاءُ عَلَی الْکُفَّارِ رُحَمَاءُ بَیْنَهُمْ»، الگوی روابط اجتماعی و سیاسی را روشن می‌سازد؛ درون امت رحمت و برادری، و در برابر متجاوزان، صلابت و ایستادگی.

استاد حوزه علمیه تأکید کرد: اسلام صلح عادلانه را طلب می‌کند، اما صلحی که بر پایه تسلیم و تحقیر باشد، نه صلح است و نه عزت. منطق قرآن کریم در سوره منافقون («وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِینَ») و کلام امیرالمؤمنین علی (ع) مبنی بر عزت‌مندی و پرهیز از خواری، نشان می‌دهد عزت از ایمان، استقلال، مقاومت و تکیه بر توان درونی نشأت می‌گیرد، نه وابستگی به قدرت‌های بیگانه.

وی با تشریح مؤلفه‌های اقتدار از منظر پیامبر اعظم (ص) خاطرنشان کرد: اقتدار حقیقی صرفاً قدرت نظامی نیست، بلکه دارای ابعاد پنج‌گانه «معنوی»، «علمی و فناوری»، «اقتصادی»، «دفاعی و بازدارندگی» و «انسجام اجتماعی و وحدت داخلی» است. دشمنان دریافته‌اند که اگر صدها میلیون مسلمان با وجود تنوع‌های قومی و مذهبی هم‌افزایی داشته باشند، قدرتی بی‌بدیل شکل می‌گیرد؛ از این رو سرمایه‌گذاری روی گسل‌های مذهبی، راهبرد اصلی آنان برای تضعیف توان جهان اسلام است.

سیرجانی به سیره اهل‌بیت (ع) در تعامل با جامعه اسلامی اشاره کرد و گفت: امام صادق (ع) بر حضور در جمع دیگر مسلمانان، عیادت از بیماران و حفظ اخوت دینی تأکید داشتند؛ بنابراین در اندیشه اسلامی، «اختلاف علمی آری، اما تکفیر و توهین به مقدسات هرگز».

این استاد حوزه علمیه با تأکید بر اینکه عبور از فشارهای ظالمانه نیازمند سه عنصر «بصیرت»، «امید» و «انسجام» است، بیان کرد: دشمن علاوه بر میدان نظامی، در عرصه جنگ روانی، ایجاد یأس و شکاف‌های اجتماعی فعالیت می‌کند؛ پیام آیه شریفه «وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ» پرهیز از سستی و دعوت به اعتمادبه‌نفس ایمانی و مقاومت عقلانی است.

وی تأکید کرد: ایران خانه مشترک همه اقوام و مذاهب است و هر اقدامی که صفوف ملت را تضعیف کند، بازی در زمین دشمن خواهد بود. پیامبر اکرم (ص) الگوی زیست مؤمنانه، شجاعت و آینده‌سازی برای نسل جوان هستند و تکیه بر مشترکات بنیادین توحیدی، نبوی و قرآنی، مسیر پیشرفت، امید و اقتدار جهان اسلام را هموار می‌سازد.

تمسک به آیات الهی برای تبیین وحدت در برنامه‌های تبلیغی تربت حیدریه

حجت‌الاسلام محمدعلی فاطمیان، مدیر اداره تبلیغات اسلامی تربت‌حیدریه، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ما در چندین نقطه در سطح شهر و همچنین در حدود چهل روستا که روحانی ثابت داریم، جشن‌های میلاد و برنامه‌ها را برگزار می‌کنیم.

مدیر اداره تبلیغات اسلامی تربت‌حیدریه، با اشاره به محور سخنرانی مبلغین گفت: مباحث وحدت برگرفته از آیات قرآن است؛ آیاتی که درباره عدم تفرقه است. همان‌طور که پیامبر (ص) به مشرکین و اهل کتاب می‌گوید که ما همگی خداوند را قبول داریم و باید حول محور خداوند با هم اتحاد داشته باشیم و تفرقه نباشد. لذا ما با تمسک به آیات قرآن، مباحث وحدتی را در سطح شهرستان مطرح می‌کنیم.

وی همچنین افزود که در سال‌های پیش جشن‌های متفاوتی برگزار می‌شد، اما اکنون مباحث وحدتی در بین تمام اعیاد مذهبی توسط روحانیون اجرا می‌شود و ما جشن و سرور و شادمانی هفته وحدت را با برادران اهل سنت خود داریم.