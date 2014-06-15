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۲۵ خرداد ۱۳۹۳، ۲۱:۰۸

اخبار امنیتی عراق/

انتفاضه قبیله شمر ضد داعش/حمله بالگردهای ارتش به تروریستها در صلاح الدین

انتفاضه قبیله شمر ضد داعش/حمله بالگردهای ارتش به تروریستها در صلاح الدین

منابع امنیتی عراقی از انتفاضه قبیله شمر ضد داعش و حمله بالگردهای ارتش عراق به مراکز این گروهک تروریستی در صلاح الدین خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه المسله، منابع آگاه از بازداشت چهار نفر که قصد نفوذ به صحرای نجف را داشتند خبر دادند.

از سوی دیگر یک منبع امنیتی در استان نینوی اعلام کرد: قبایل شمر در موصل انتفاضه ای را علیه داعش پس از اینکه این گروهک یکی از اعضای این قبیله را کشت آغاز کرده اند که طی آنها دهها نفر از عناصرداعش را به هلاکت رسانده اند.

این منبع بیان کرد: گروهک داعش یکی از اعضای قبیله شمر را در مرکز موصل اعدام کرد که این اقدام  غیر انسانی موجب شد تا افراد قبیله  علیه داعش قیام کنند.

این در حالی است که بالگردها ارتش عراق مرکز تجمع داعش را در الرفیعات در صلاح الدین هدف قرار دادند و دهها نفر از آنها را به هلاکت رساندند.

کد مطلب 2312416

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