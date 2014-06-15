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۲۵ خرداد ۱۳۹۳، ۲۲:۴۰

انفجار در شهرک صدر چندین کشته و زخمی به جا گذاشت

انفجار در شهرک صدر چندین کشته و زخمی به جا گذاشت

رسانه های عراق لحظاتی پیش از وقوع انفجار تروریستی در شهرک صدر بغداد خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، المسله لحظاتی پیش گزارش داد وقوع انفجار در شهرک صدر بغداد چندین کشته و زخمی به جا گذاشته است.

انفجار بمب در منطقه الصلیخ بغداد هم به کشته شدن سه غیر نظامی منجر شده است. تروریستهای تکفیری که در عملیات نیروهای ارتش متحمل خسارتها و تلفات سنگین شده اند، انتقام شکستهای خود را از مردم بیگناه می گیرند.

کد مطلب 2312435

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