انفجار در شهرک صدر چندین کشته و زخمی به جا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، المسله لحظاتی پیش گزارش داد وقوع انفجار در شهرک صدر بغداد چندین کشته و زخمی به جا گذاشته است.



انفجار بمب در منطقه الصلیخ بغداد هم به کشته شدن سه غیر نظامی منجر شده است. تروریستهای تکفیری که در عملیات نیروهای ارتش متحمل خسارتها و تلفات سنگین شده اند، انتقام شکستهای خود را از مردم بیگناه می گیرند.