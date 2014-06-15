انفجار در شهرک صدر چندین کشته و زخمی به جا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، المسله لحظاتی پیش گزارش داد وقوع انفجار در شهرک صدر بغداد چندین کشته و زخمی به جا گذاشته است.
انفجار بمب در منطقه الصلیخ بغداد هم به کشته شدن سه غیر نظامی منجر شده است. تروریستهای تکفیری که در عملیات نیروهای ارتش متحمل خسارتها و تلفات سنگین شده اند، انتقام شکستهای خود را از مردم بیگناه می گیرند.
رسانه های عراق لحظاتی پیش از وقوع انفجار تروریستی در شهرک صدر بغداد خبر دادند.
به گزارش خبرگزاری مهر، المسله لحظاتی پیش گزارش داد وقوع انفجار در شهرک صدر بغداد چندین کشته و زخمی به جا گذاشته است.
کد مطلب 2312435
نظر شما