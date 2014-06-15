انهدام 50 خودرو حامل سلاح داعش/ادامه موفقیتهای ارتش عراق در برابر تروریستها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه العراقیه، سرلشگر محمد العسکری اعلام کرد نیروی هوایی عراق توانست بیش از 50 دستگاه خودرو حامل سلاح متعلق به گروه تروریستی داعش را منهدم کند.

این خودروها از موصل به سمت تلعفر در حال حرکت بودند که همگی منهدم شدند.

تروریستهای داعش روز یکشنبه به شهر تلعفر حمله کردند که با مقاومت مردم این شهر روبرو شدند و شمار زیادی از آنها از جمله دو تک تیرانداز که یکی از آنها افغانی بود به هلاکت رسیدند .

به گفته منابع امنیتی، شهر تلعفر به طور کامل تحت سیطره نیروهای امنیتی قرار دارد.

