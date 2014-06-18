رعايت قوانين برای توسعه مناطق شهري ضروري است

به گزارش خبرنگار مهر، پيروز حناچي شامگاه سه شنبه در جريان بازديد از مناطق حاشيه و بافت هاي فرسوده شهرستان مريوان كه با همراهي شماري از مديران كل و همچنين مسئولان اين شهرستان صورت گرفت، بيان كرد: رعايت قوانين و مقررات در راستاي توسعه مناطق شهري يك امر لازم و ضروري است.

وي با اشاره به وضعيت بافت هاي فرسوده و مناطق حاشيه نشين در شهر مريوان ادامه داد: به منظور ساماندهی وضعیت موجود و در راستای الحاق زمین های مسکن ادارات به کارکنان دولت می بایستی قبل از توسعه فضای مسکونی فضای خدماتی در نظر گرفته شود.

معاون شهرسازي و معماري وزير راه و شهرسازي عنوان کرد: توسعه فیزیکی هر شهری باید متناسب با میزان فضای آموزشی، فرهنگی و درمانی و بهداشتی آن باشد و باید تمامی اقدامات برنامه ریزی شده و مطابق با قوانین موجود ارائه گیرد.

وی اظهار داشت: شهرداری و شورای شهر مریوان به منظور افزایش سرانه فضای سبز این شهر باید زمین های زیادی را به تملک خود بگیرند و این امر تنها با همکاری مردم با این نهاد مردمي و عمومي میسر خواهد بود.

حناچی افزود: در امر ساخت و ساز باید موازین شهرسازی و قوانین و مقررات آن در بحث های توسعه شهری رعایت شود و همچنین حقوق شهرداری، مردم و ادارات خدمات رسان نیز در اولویت آن قرار گیرند.

فرماندار شهرستان مریوان نیز در این بازدید با اشاره به میزان ساخت و سازهای غیر مجاز در اين شهرستان به ويژه طي چند سال اخير گفت: متاسفانه به دلایلی میزان رشد ساخت و سازهای غیرمجاز در این شهر بسیار زیاد بوده و اگر با مدیریت جهادی و عزمی راسخ با اين موضوع برخورد نشود در سالهاي آينده اين روند با شدت بيشتري ادامه پيدا مي كند.

محمد فلاحی عنوان کرد: خوشبختانه مدیریت جدید شهرداری مریوان با همکاری اعضاي شورای اسلامي شهر در بحث پیشگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز فعال عمل کرده و تا به حال نیز توانسته اند این امر را به عنوان یک فرهنگ عامه پسندانه به مردم اهداء کنند.

شهردار مریوان نیز در این بازدید با اشاره به اشباع شدن این شهر اظهار داشت: کمبود زمین مسکونی و تبدیل زمین های کشاورزی و تفکیک آن از سوی مالکین برای استفاده در امر ساخت مسکن باعث توسعه ناموزون شهر شده که این امر ضرورت رسیدگی و ساماندهی وضعیت موجود را دوچندان می کند.

فواد کریمی عنوان کرد: انتظار مي رود كه مشخص كردن حریم قانونی و محدوده شهر یکی از اولویت های دولت در استان كردستان باشد چرا که اگر به زودی این حریم به مردم شناسایی نشود با تخریب زمین های ملی روبرو خواهیم شد.

وي افزود: حفظ وضعیت موجود و ارتقای سطح فضاهای فرهنگی، آموزشی و پزشکی از اولویت های کاری شهرداری مریوان است که این امر هم بدون دانست حریم قانونی و محدوده شهر میسر نخواهد شد.

مدیرکل راه و شهرسازی کردستان نیز هدف از این سفر دو روزه معاون وزير راه و شهرسازي به استان كردستان را بررسی مشکلات طرح‌های تفصیلی و نحوه اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی کشور در اين استان به ويژه شهرهاي بانه، سقز، مريوان و سنندج اعلام کرد.