کشف ۶۷ دستگاه ماینر غیرمجاز در قشم

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل سالفی با اعلام این خبر، اظهار کرد: نصب و استفاده غیرمجاز از دستگاههای استخراج رمزارز، فشار مضاعفی بر شبکه برق وارد میکند و در شرایط اوج مصرف میتواند به تشدید خاموشیها منجر شود.
وی افزود: استفاده غیرمجاز از ماینرها علاوه بر تحمیل بار غیرمتعارف به شبکه، موجب افزایش مصرف برق و کاهش پایداری شبکه میشود و هزینه این مصرف غیرقانونی در نهایت به شبکه و سایر مشترکان تحمیل خواهد شد.
مدیر برق شهرستان قشم با تأکید بر تداوم شناسایی مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز در این شهرستان، از شهروندان خواست موارد مشکوک را به اداره برق اطلاع دهند.
سالفی ادامه داد: برای متهمان این پروندهها از سوی دستگاه قضایی شهرستان قشم پرونده تشکیل شده و رسیدگی قانونی در حال انجام است.
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