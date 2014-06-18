ناظر و داوران بازی ایران و ایتالیا وارد تهران شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، داوران و ناظر دو مسابقه ایران و لهستان در هفته پنجم لیگ جهانی والیبال بامداد امروز چهارشنبه از طریق فرودگاه امام خمینی (ره) وارد تهران شدند. تیم‌های ملی والیبال ایران و ایتالیا روزهای جمعه و یکشنبه 30 خردادماه و یکم تیرماه در چارچوب هفته پنجم لیگ جهانی والیبال در سالن 12 هزار نفری آزادی به مصاف یکدیگر می‌روند.

ویلی برانینکس از بلژیک نظارت بر این بازی‌ها را بر عهده خواهد داشت و ولید عبدالصمد از مصر و ابراهیم النعمه از قطر دو مسابقه ایران و ایتالیا را قضاوت خواهند کرد. همچنین محسن ترابی داور بین‌المللی والیبال ایران به عنوان داور ذخیره این مسابقات تعیین شده است.