پایان مرحله سوم تور آذربایجان با برتری رکابزن "دوکلاپراگ"/ قرارگیری اعضای پتروشیمی در رده های دوم و سوم

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله سوم بیست و نهمین دوره تور نیمه دوچرخه سواری ایران (آذربایجان) ظهر امروز (پنجشنبه) و لحظاتی پیش با عبور نفرات برتر از خط پایان این مرحله در پارک بزرگ ائل گلی تبریز به پایان رسید.

در این مرحله که با حضور 93 رکابزن از 18 تیم داخلی و خارجی و در مسیر 149.3 کیلومتری مابین جلفا و تبریز برگزار شد، "میلان کادلچ" از تیم دوکلاپراگ چک با زمان سه ساعت و 56 دقیقه و چهار ثانیه (3:56:04) زودتر از سایر رقبا از خط پایان گذشت و پس از وی "حمید شیری" و "صمد پورسیدی" هر دو از تیم پتروشیمی تبریز و با زمان های مشابه در رده های دوم و سوم جای گرفتند.

در مرحله نخست این دوره که با شکستن رکورد سرعت تور آذربایجان نیز همراه بود، فابیان اشنایت" از تیم "اورال برگ" اتریش، "ویلیام کلارک" از تیم "دراپاک" استرالیا و "کازاگوشی کو بو چی" از تیم "یوکو" ژاپن با مدت زمان مشابه دو ساعت و 52 دقیقه و 92 ثانیه (2:52:92) به ترتیب رده های اول تا سوم را پس از رکابزنی مسافت 144.4 کیلومتری بین شهرهای تبریز و ارومیه بدست آوردند.

مرحله دوم این دور از رقابت ها نیز که عنوان طولانی ترین مسیر شش دور تور بیست و نهم را به خود اختصاص داده بود، پس از رکابزنی 210.3 کیلومتری 98 دوچرخه سوار از 18 تیم حاضر در مسیر ارومیه – جلفا، با قهرمانی "ویلیام کلارک" از تیم دراپاک استرالیا به پایان رسید و "تاییجی نی شی تانی" از "آسیان" ژاپن و "مهدی سهرابی" از تیم پتروشیمی تبریز به ترتیب دوم و سوم شدند.