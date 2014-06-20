دستور رئیس جمهور برای تکمیل مسکن مهر/ بانک مرکزی به داد مسکن مهر برسد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد اصغری مهرآبادی در برنامه زنده گفتگوی ویژه خبری در شبکه دو سیما با تاکید براینکه بر اساس دستوالعمل جدید نقل و انتقال مسکن مهر آسان شده است، تاکید کرد: کسانی که پول خود را به پرداخت نکردهاند، در آخر صف برای دریافت مسکن قرار میگیرند و هم اکنون 131 هزار واحد مسکن مهر آماده افتتاح است.
مجري ويژه و قائم مقام وزير در طرح مسكن مهر در ابتدا در پاسخ به سئوال اول مجری برنامه مبنی بر اینکه وضعیت تکمیل مسکن مهر در مرحله کنونی به چه صورت است؟ گفت: اخیرا تصمیم گرفتهشده تا مسکن مهر به صورت بلوک بلوک ساخته و تحویل مردم داده شود.
وی با اشاره به اینکه این تصمیم گرفته شد تا واگذاری واحدها دچار تعلل ناشی از عدم پرداخت آورده از سوی برخی مردم نشود، افزود: دولت در موارد خاص برای ادامه ساخت برخی واحدهای مسکن مهر که مردم توان تأمین سهم آورده خود را ندارند، غرض میدهد.
مجري ويژه و قائم مقام وزير در طرح مسكن مهر با تأکید بر اینکه از بانک مرکزی میخواهیم مساعدت لازم را انجام دهد تا وام مسکن از 25 به 30 میلیون تومان برسد، خاطر نشان کرد: حدود 200 هزار واحد مسکن مهر نیاز دارد تا وام آنها از 25 به 30 میلیون تومان برسد.
این مقام مسئول با بیان اینکه قرار است مجموع سقف وام مسکن مهر از 48 به 50 هزار میلیارد تومان برسد، اظهار داشت: افزایش 2000 میلیارد تومانی سقف وام مسکن قطعی است، زیرا مصوبه شورای عالی پول و اعتبار را اخذ کرده است.
مهرآبادی با اشاره به اینکه بر اساس دستوالعمل های قبلی فردی که واحد مسکن مهر را میخرید باید دارای شرایط لازم بود، گفت: از جمله این شرایط پرداخت 10 درصد بدهی بانک توسط خریدار و اینکه خریدار اگر شرایط دریافت مسکن مهر را نداشت؛ باید اجاره عرصه یا زمین را 5 برابر سالانه پرداخت می کرد که دراین راستا محدودیتهایی ایجاد شده بود که به این نتیجه رسیدیم که شرایط گذاشته شده ایجاد محدودیت میکند.
مجري ويژه و قائم مقام وزير در طرح مسكن مهر اعلام کرد: بر اساس دستورالعمل جدید که ابلاغ شد، نداشتن بدهی معوق به بانک و نداشتن بدهی به دولت را از شرایط لازم برای نقل و انتقال این واحدها است.
وی ادامه داد: منابع واحدهای مسکن مهر از دو طریق حاصل میشود که یکی از طریق تسهیلات بانکی و دیگری از طریق آورده متقاضیان است.
این مقام مسئول با تأکید بر اینکه هرکسی که به دولت و به بانک بدهی نداشته باشد میتواند این واحدها را خریداری کند، افزود: طرح جدید خرید و فروش مسکن مهر ابلاغ شده است.
مهرآبادی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه حقوق صاحبان مسکن مهر چگونه حفظ می شود؟ گفت: این طرح راه را برای افرادی که نیازمند هستند، باز کرده است به طوری که هیچ ممنوعیتی برای معامله و نقل وانتقالات پیشبینی نشده است؛ بنابراین برای اینکه بانک و دولت متضرر نشود، تصمیم جدید برای مسکن مهر گرفته شد تا هم خریدار و هم فروشنده منفعت ببینند.
وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه چگونه دلالان مسکن مهر برچیده خواهند شد؟ افزود: راه اصولی و رسمی، خرید و فروش باز است به گونهای که فرد با خیال راحت و با آرامش به خریدار واقعی، واحد مسکونی خود را به قیمت مناسب بفروشد.
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه سازندگان درصورت تأخیر غیرمجاز در ساخت ماهانه باید نیمدرصد جریمه بدهند، افزود: اگر سازنده ای به صورت غیرمجاز تأخیر داشته باشد باید به خریدار و متقاضی ضرر و زیان بدهد.
مهرآبادی با اشاره به اینکه این مسئله در قانون و تفاهمنامه پیشبینی شده است، افزود: اگر مقصر سازنده باشد باید ضرر و زیان خریدار را بپردازد.
متقاضیانی که آورده خود را نمی پردازند در آخر صف دریافت کنندگان مسکن
وی با بیان اینکه در برخی از پروژهها مالکین 80 درصد پول خود را پرداخت کردهاند و تنها 20 درصد سهم آنها باقیمانده است، خاطر نشان کرد: هرکسی که سهم خود را بنا به هر دلیلی نتواند بپردازد میتواند مسکن خود را مورد معامله قرار دهد.
مجري ويژه و قائم مقام وزير در طرح مسكن مهر با اشاره به تشکیل کارگروهی در وزارت تعاون گفت: در این کارگروه برای تعاونیهایی که دارای مشکل هستند تصمیماتی گرفته شده است.
این مقام مسئول با اشاره به دستورالعمل جدید خرید و فروش مسکن مهر واحدهای نیمه تمام، ادامه داد: واحدهای نیمه تمام هم نیز مجوز خرید و فروش دریافت کردند به گونهای که فروشنده اعیان مسکن مهر نباید بدهی معوقه به بانک و یا بدهی معوق بابت اجاره زمین به سازمان ملی زمین، مسکن و شرکت عمران شهرهای جدید ایران داشته باشد.
مهرآبادی با بیان اینکه کسانی که پول خود را به موقع پرداخت کردند صاحب مسکن میشوند، افزود: کسانی که پول خود را به پرداخت نکردهاند در آخر صف برای دریافت مسکن قرار میگیرند.
وی ادامه داد: حدود 6/5 هزار میلیارد تومان برای تأمین زیرساختهای مسکن مهر نیاز است به گونهای که 300 هزار مسکن مهر مرحله نازککاری آنها انجام شده اما زیرساخت ندارند.
مجري ويژه و قائم مقام وزير در طرح مسكن مهر با بیان اینکه حدود 131 هزار واحد مسکن مهر آماده افتتاح است، خاطر نشان کرد: یک میلیون و 200 میلیون واحد نیز تاکنون افتتاح شده است.
مهرآبادی با اشاره به اینکه اخیرا تصیم گرفته شده تا مسکن مهر به صورت بلوک بلوک ساخته و تحویل مردم داده شود، گفت: این تصمیم گرفته شد تا واگذاری واحدها دچار تعلل ناشی از عدم پرداخت آورده از سوی برخی مردم نشود.
وی با اشاره به اینکه این روش بازتاب خوبی داشته است ادامه داد: اولین بلوک برای افرادی در نظر گرفته شده است که سهم خود را پرداخت کردهاند.
مجري ويژه و قائم مقام وزير در طرح مسكن مهر در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا دولت ساز و کاری برای افرادی که بخشی از پول خود را دادهاند و بخشی دیگر باقی مانده در نظر گرفته است، گفت: در برخی مواقع که مسئله حاد بوده است مصوبهای از سوی دولت داشته ایم تا در تکمیل واحدهای مسکن مهر کمکساز باشد به گونهای که مبلغی را به عنوان غرض به سازنده میدادیم تا واحدها با پول دولت تکمیل شود و در زمان تحویل متقاضی مبلغ موردنظر از آنها دریافت میشود.
این مقام مسئول نقل و انتقال واحدهای نیمهکاره را بلامانع دانست و خاطرنشان کرد: در آغاز دولت یازدهم مصوبات دولت قبلی متوقف شد که یکی از این موارد افزایش سقف تسهیلات از 25 به 30 میلیون تومان بود که این مصوبه در استانهای هرمزگان، البرز و گیلان اجرایی شد.
تأکید رئیس جمهور برای تکمیل مسکن مهر
مهرآبادی افزود: در دستورالعمل قبلی قید شده بود که 10 درصد از بدهی فروشنده با بانک باید به صورت یکجا پرداخت میشد، این در حالی است که در دستوالعمل جدید این شرط حذف شده است.
وی ادامه داد: در دستورالعمل جدید دارنده واحدهای نیمه تمام مسکن به شرط مشخص بودن پروژه بلوک، طبقه و واحد میتواند نسبت به فروش واحد خود اقدام کند.
مجري ويژه و قائم مقام وزير در طرح مسكن مهر، یکی دیگر از دستوالعمل قبلی فروش اقساطی واحدها دانست و اظهار داشت: در دستورالعمل جدید خرید و فروش مسکن مهر باید سفتکاری واحد مسکونی انجام شده باشد.
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی، سود تسهیلات بانکی را در شهرهای کوچک 4 درصد در مراکز استانها 7 درصد و در استان تهران 9 درصد دانست و گفت: سود واحدهای مسکونی مهر مشخص است.
مهرآبادی با اشاره به اینکه سود وامهای جعاله معادل سود مسکن مهر نیست، ادامه داد: این مسئله برای بسیاری از افرادی که نیازمند هستند راهگشا است.
وی، مسئولیت تشخیص دادن این پولها را به تعاونیها و شرکتها بر عهده خود دانست و گفت: این پولها به افرادی که 50 درصد حق مسکن خود را پرداخت کردهاند و توان پرداخت مابقی را ندارند، کمک خواهد کرد.
مجري ويژه و قائم مقام وزير در طرح مسكن مهر با اشاره به تأکیدات رئیس جمهور مبنی بر اینکه همه دستگاههای ذیربط موظف هستند دست به دست هم دهند تا این پروژه تکمیل شود، افزود: بانک مسکن همکاری خوبی داشته است به طوری که از این به بعد باید همکاریها بیشتر شود.
این مقام مسئول با بیان اینکه بانک مسکن باید سرعت پرداخت تسهیلات خود را افزایش دهد تا پروژههای مسکن مهر تمام شود، گفت: وزارت نیرو باید آستینها را بالا بزند تا زیرساختهای موردنیاز در این واحد در مسکن مهر تأمین شود.
مهرآبادی با تأکید بر اینکه مردم به دولت جمهوری اسلامی ایران دل بستهاند و پولهای خود را برای گرفتن واحدهای مسکن مهر واریز کردهاند افزود: از وزارت نیرو انتظار بیشتری داریم.
وی با اشاره به تشکیل کارگروهی که به دستور معاون اول بوده است، گفت: این کارگروه تشکیل شده تا میزان هزینه موردنیاز برای تمامی پروژهها مشخص شود.
مجري ويژه و قائم مقام وزير در طرح مسكن مهر با اشاره به اینکه در برآورد اولیه از استانها اعتبار 5 هزار و 600 میلیارد تومانی لازم است تا آب، برق، گاز و شبکه فاضلاب تهیه شود، افزود: یکی از موفقترین بخشهای مسکن مهر را خودمالکی است که تاکنون هیچ مشکلی نداشتند.
300 هزار واحد منتظرخدمات زیربنایی
مهرآبادی با ا شاره به اینکه 300 هزار واحد مرحله نازککاریشان ساخته شده اما خدمات زیربنایی آنها ساخته نشده است، اظهار داشت: 45 روز جلساتی را به صورت مستمر با مدیران عامل شهرهای جدید برگزار کردهایم تا مشکلات پروژهها را بررسی کنیم گفت: از 574 هزار واحد که در دست اجرا است 331 هزار واحد دارای مشکل هستند. به گونهای که مشکلات را یکی پس از دیگری بررسی کردهایم.
وی با اشاره به اینکه درصدد حل و فصل تعاونیها هستیم، ادامه داد: به همه استانداران طی نامهای گفتهایم که مشکلات پروژهها را در شورای مسکن مورد بررسی قرار دهندو بر اساس بررسیهای عمل آمده کار را به جلو پیش بردهایم.
این مقام مسئول، مشکل اول این پروژهها را تسهیلات دانست و گفت: بانک مرکزی باید تدبیر کند و تسهیلات لازم را در اختیار بگذارد.
مهرآبادی با اشاره به اینکه تعهدات دولت قبلی را میپذیریم، ادامه داد: مسکن مهر طرحی ملی است، بنابراین از بانک مرکزی درخواست میکنیم که به داد این مسئله برسد.
وی با اشاره به اینکه باید عزم و اراده ملی صورت گیرد تا این پروژهها به اتمام برسد، گفت: امیدواریم پروژهها هر چه سریعتر تمام شود.
300 هزار واحد آماده نیازمند آب و برق و گاز
مجري ويژه و قائم مقام وزير در طرح مسكن مهر با اشاره به بسته شدن قرارداد 2 میلیون و 320 هزار واحدی مسکن مهر، گفت: نزدیک به 1 میلیون و 550 هزار واحد کارشان به اتمام رسیده است.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه 1 میلیون 131 واحد در حال ساخت است، گفت: 300 هزار واحد آماده شده که نیازمند آب و برق و گاز است به طوری که امیدواریم تا 2 یا 3 ماه آینده واحدهای آماده تحویل مردم داده شود و از وزیر نیرو درخواست یاری برای مهرآبادی اعلام کرد: در دستوالعمل خرید و فروش مسکن مهر مشخص شده که هر فردی می تواند تنها یک بار اقدام به خرید این واحدها کند.
مجري ويژه و قائم مقام وزير در طرح مسكن مهر با تأکید بر اینکه واجد شرایط بودن خریدار به عنوان یکی از شروط دستورالعمل قبلی حذف شده است، افزود: در دستورالعمل جدید نقل و انتقال مسکن مهر دیگر فرم (ج) خریدار قرمز نمیشود و تنها نقل و انتقال در سامانه ثبت میشود چون مسکن مهر از دولت خریداری نمیشود بلکه متقاضیان را از شخص میخرد.
950 هزار واحد خودمالکی مسکن مهر در داخل شهرها هستند
این مقام مسئول با اشاره به اینکه مسکن مهر به همین شکل ادامه پیدا نخواهد کرد، گفت: یکی از مشکلات مسکن مهر خدمات روبنایی است. این خدمات شامل مسجد، کلانتری، ورزشگاه، درمانگاه و فضای سبز است. پس از باید از ظرفیتهای بخش خصوصی برای خدمات روبنایی استفاده کرد.
مهرآبادی با اشاره به اینکه مدارس مجموعه های مسکن مهر را از منابع داخلیمان می سازیم، تصریح کرد: 350 باب مسجد در حال ساخت است که 110 مسجد آن مورد بهرهبرداری قرار گرفته است.
مجري ويژه و قائم مقام وزير در طرح مسكن مهر با اشاره به اعطای اعتبار 20 میلیارد تومانی وزیر به وزارت آموزش و پرورش برای ساخت 30 مدرسه گفت: در استانها و مدارس نیمه تمام کمک خواهیم کرد به گونهای که دولت و مردم باید برای خدمات روبنایی کمک کنند.
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه 950 هزار واحد خودمالکان در داخل محدوده است، افزود: 200 هزار واحد فرسوده که از خط اعتباری مسکن مهر استفاده کرده اند هم نیز در داخل محدوده قرار دارد.
مهرآبادی افزود: مردم باید تأمل کنند تا به تدریج دولت از امکاناتی که در اختیار دارد مسائل را حل و فصل کند.
مجري ويژه و قائم مقام وزير در طرح مسكن مهر با اشاره به اینکه مردم به خوبی خوشی در این واحدها زندگی کنند، گفت: دولت از این واحدهای مسکن مهر حمایت خواهد کرد و مردم در این زمنیه کمی صبور باشند.
مجري ويژه و قائم مقام وزير در طرح مسكن مهر با اشاره به نقش مردم در تصریح روند تکمیل پروژههای مسکن مهر افزود: خواستار همکاری مردم در این زمینه هستیم.
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