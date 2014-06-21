به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، بازیکنان و اعضای کادر فنی تيم ملی روز جمعه پر مشغله‌ای را پشت سر گذاشتند. بازیکنان تيم ملی ساعت 9:30 صبح روز جمعه صبحانه خود را صرف کردند و پس از آن برای تمرینات خود به سمت استاديوم محل برگزاری دیدار ايران و آرژانتین رفتند.

بنا بر اعلام فیفا و به دلیل بارندگی روزهای گذشته شهر بلوهوریزونته و برای جلوگیری از خراب شدن چمن ورزشگاه به تيم‌های ایران وآرژانتین تنها اجازه حضور در استاديوم و قدم زدن برروی چمن آن داده شد و تمرین هر دو تيم در ورزشگاه‌های دیگری انجام شد.

نخستين چیزی که در ورزشگاه مینیرائو نظرها را به خود جلب می‌کرد، اسکوربورد ورزشگاه بود که شمارش معکوس خود را برای ديدار تيم ملی ايران و آرژانتین نشان می‌داد. پس از مدتی قدم زدن در ورزشگاه، کی‌روش بازیکنان تيم ملی را فراخواند و دقایقی کوتاه با آنها در خصوص دیدار روز شنبه صحبت کرد و از آنها خواست تا تمام تلاش خود را برای نمايش خوب در اين دیدار به کار ببندند.

پس از صحبت‌های کی‌روش، بازیکنان تيم قصد خروج از ورزشگاه را داشتند که مسئولان فیفا از آنها خواستند که برگه‌های يادبود اين دیدار را امضا کنند.

در تمام مدت زمان حرکت تیم ملی در شهر بلوهوریزونته علاوه بر حضور اسکورت ويژه در اطراف اتوبوس تيم ملی، بالگرد ارتش برزیل هم بر فراز اتوبوس تيم ملی مشغول گشت زنی بود. بازیکنان تيم ملی پس از امضای يادبود بازی مقابل آرژانتین ساعت یازده ورزشگاه مینیرائو را ترک کردند و به ورزشگاه اختصاصی که فیفا برای تمرین تيم ملی در نظر گرفته بود حرکت کردند. ورزشگاه ایندپندیسیا ورزشگاهی زیبا است که حدود بیست هزار نفر گنجایش دارد و در مرکز شهر بلوهوریزونته قرار دارد.

بازیکنان تيم ملی تمرین يک ساعت و 15 دقیقه‌ای خود را با نرم دویدن آغاز کردند و پس از آقا وسط و تمرینات ویژه کی‌روش برای بازیکنان، ارسال از جناحين را تمرین کرده و در نهایت تمرینات تاکتيکی و کوتاه خود را در زمين کوچک و فشرده انجام دادند. پس از پایان تمرین کلیه بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم ملی گرد هم آمدند و سه بار با صدای بلند ایران، تیم و برد را فرياد زدند.

بازیکنان تيم ملی ساعت 14:15 وارد هتل شدند و پس از صرف ناهار برای استراحت به اتاق‌های خود رفتند. کی‌روش و هاشم بیگ‌زاده بار دیگر و ساعت 15 هتل را برای برگزاری کنفرانس مطبوعاتی پيش از بازی ترک کردند و به دلیل ترافیک خيابان‌های بلوهوریزونته با حدود 20 دقیقه تاخیر به سالن کنفرانس رسيدند.

عصر روز جمعه سفیر برزیل در ايران که در حال حاضر در اين کشور به سر می‌برد برای بازدید مسئولان فدراسیون به هتل تيم ملی آمد و پس از نشستی کوتاه، هتل تيم ملی را ترک کرد. بازیکنان تيم ملی عصر روز جمعه در جلسه آنالیز ديدارهای تيم آرژانتین شرکت کردند و کی‌روش آخرین صحبت‌های خود را در مورد بازی با اين تیم با بازیکنان تيم ملی مطرح کرد.