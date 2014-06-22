138 مرکز درمانی خود معرف اعتیاد زیر نظر بهزیستی در گیلان فعالیت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، سعید سادات منصوری صبح یکشنبه در حاشیه همایش " بهبود یافتگان اعتیاد " در رشت افزود: نخستین مرکز درمان و بازتوانی معتادان خود معرف بهزیستی گیلان در سال 1375 در رشت افتتاح شد.

وی همچنین از وجود 138 مرکز درمانی خود معرف اعتیاد زیر نظر بهزیستی در استان اشاره کرد و اظهارداشت: در این مراکز هم اکنون 29 هزار و 557 نفر پذیرش و به روش های مختلف تحت درمان قرار دارند.

معاون پیشگیری بهزیستی گیلان وضعیت مراکز درمانی خود معرف زیر نظر این سازمان را تشریح کرد و گفت: در مراکز سرپایی 78 مورد با پذیرش 14 هزار و 618 نفر، مراکز اقامتی میان مدت 41 مورد با پذیرش 9 هزار و 255 نفر، مراکز بستری سه مورد با پذیرش 77 نفر، مرکز تی سی یک مورد با پذیرش 115 نفر، دی آی سی پنج مرکز با پذیرش 785 نفر، مرکز پناهگاه شبانه یک مورد در تالش با پذیرش دو هزار و 464 نفر، مراکز سیار 9 تیم با پذیرش دو هزار و 243 نفر در حال درمان هستند.

وی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر اعتیاد بر اساس قانون هنوز جرم و معتاد مجرم است، افزود: اما معتادی که بصورت خود معرف به مراکز درمانی مراجعه کند مادامی که تحت درمان باشد از پیگردهای قانونی معاف می شود.

سادات منصوری بیان داشت: بر اساس آمار ستاد مواد مخدر کشور یک میلیون و 200 تا یک میلیون و 800 هزار معتاد در ایران وجود دارد.

وی همچنین به پیرامون فعالیت ‌های شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر اشاره کرد و گفت: ریاست این ستاد در سطح ملی با رئیس جمهور است و وزیر کشور نیز به عنوان دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر فعالیت می‌ کند.

معاون پیشگیری بهزیستی گیلان با بیان اینکه استاندار نیز سمت رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در استان را برعهده دارد، تصریح کرد: پنج کمیته نیز در زیر مجموعه شورای ستاد مبارزه با مواد مخدر فعال هستند.

وی افزود: کمیته مشارکت مردمی و سازمان‌ های مردم نهاد، کمیته درمان و حمایت اجتماعی، کمیته مقابله با عرضه مواد مخدر، کمیته فرهنگی و پیشگیری و کمیته حقوقی و قضایی پنج کمیته زیر مجموعه شورای ستاد مبارزه با مواد مخدر هستند.