حمله هوایی رژیم صهیونیستی به مواضع جهاد و حماس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، یک منبع امنیتی از حمله هوایی رژیم صهیونیستی علیه پایگاههای مختلف جنبشهای حماس و جهاد اسلامی در نوار غزه خبر داد.

به گفته این منبع فلسطینی جنگنده های رژیم صهیونیستی چند پایگاه مربوط به جهاد و حماس را در "دیر البلح"، "خانیونس" و "رفح" هدف قرار دادند که در جریان این حملات به ساختمان و بناهای متعددی آسیب وارد شد.

طبق اظهارات شاهدان عینی بیشتر پایگاههای مربوط به گردانهای عزالدین قسام در این مناطق مورد هدف قرار گرفت.

خبرگزاری وفا نیز در این خصوص گزارش داد: جنگنده های اسرائیلی از نوع "اف-16" بوده و این حملات تلفات جانی در پی نداشت.

پس از اعلام ناپدید شدن سه شهرک نشین رژیم صهیونیستی طی هفته گذشته، جنگنده های این رژیم به طور روزانه مواضع و پایگاههای حماس و جهاد را هدف قرار می دهد.