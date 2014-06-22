تشدید تدابیر امنیتی در مرز سوریه و فلسطین اشغالی/ کشته و زخمی شدن 4 صهیونیست در جولان اشغالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، یک منبع آگاه در وزارت جنگ رژیم صهیونیستی اعلام کرد که یک پیمانکار این وزارتخانه در بلندی های اشغالی جولان در نزدیکی مرزهای سوریه کشته شد.

وی بر اثر انفجار ناشی از حمله خمپاره ای که از طرف اراضی سوریه رخ داد کشته شد سه پیمانکار دیگر نیز زخمی شد. تحقیقات درباره این حمله از سوی منابع امنیتی رژیم صهیونیستی ادامه دارد.

بخشهایی از بلندی های جولان سوریه از جنگ 1967 تاکنون در اشغال رژیم صهیونیستی قرار دارد. هزار و 200 کیلومتر از بلندی های جولان در اشغال صهیونیست ها است.

منابع صهیونیست همچنین از تشدید تدابیر امنیتی در مرزهای فلسطین اشغالی و سوریه خبر داده اند.