آموزش تروریستهای تکفیری از سوی آمریکا/ خنثی شدن 7 حمله داعش به پالایشگاه بیجی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الغدپرس، مسئولان اردنی به ورلد نت دیلی گفتند که اعضای گروه موسوم به دولت اسلامی عراق و شام(داعش) پیشتر زیر نظر نظامیان آمریکایی در یک پایگاه سری در ا ردن در سال 2012 آموزش دیده بودند.

این مسئولان که خواستند نامشان فاش نشود، گفت دهها عضو داعش در آن زمان زیر نظر آمریکایی ها آموزشهای نظامی را فرا گرفتند که این آموزشها در راستای بخشی از کمکهای سری به افراد مسلح صورت گرفت که سوریه را هدف حملات خود قرار می دادند.

این مسئولان فاش کردند هدف از این آموزشها انجام عملیات آتی داعش در عراق بود.

رسانه ورلد نیت دیلی آمریکا فاش کرده بود در فوریه 2012، آمریکا، ترکیه و اردن به طور مشترک یک پایگاه آموزشی برای افراد مسلحی که در سوریه می جنگیدند، در منطقه الصفاوی اردن در یک منطقه صحرایی شمال اردن اداره می کردند.

خنثی شدن هفت حمله تروریستهای داعش به پالایشگاه بیجی

خبر دیگر اینکه یک منبع در یگان مبارزه با تروریسم عراق گزارش داد نیروهای این یگان طی ساعات اخیر، هفت حمله تروریستهای داعش به پالایشگاه بیجی را دفع و تلاش آنها برای سیطره بر آن را خنثی کردند.

به گفته این منبع، نیروهای یگان مبارزه با تروریسم هم اکنون به طور کامل بر پالایشگاه بیجی مسلط هستند و تروریستها چه در داخل و چه در خارج پالایشگاه حضور ندارند و نیروهای یگان مبارزه با تروریسم در آماده باش کامل به سر می برند تا برای آزادسازی تکریت از چنگال تروریستها وارد عمل شوند.