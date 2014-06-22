کمیته بازاریابی فدراسیون فوتبال اطلاعیه صادر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، به دنبال برخی سوء استفادههای مالی و استفادههای غیر مجاز بعضی شرکتها و نامهای تجاری از برند فدراسیون فوتبال و تیمهای ملی ایران و سوار شدن برخی شرکتهای سوءاستفادهگر روی موج احساسات مردم ایران، فدراسیون فوتبال دستورالعملی پیرامون قانون کپی رایت مطابق با دستورالعمل فیفا ارائه میکند تا شرکتهای معتبر ایران مسیر مشخص و معلومی برای عدم عبور از خط قرمز قانون داشته باشند. بر همین اساس کمیته بازاریابی فدراسیون فوتبال دستورالعملهای فیفا در این خصوص به شرح زیر است:
بند 1 دستورالعمل فیفا
طبق نقشه راه و دستورالعمل فیفا، حقوق فدراسیونهای فوتبال در کشورها، مشخص و معلوم شده است. اساسنامه فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران مطابق با قوانین فیفا تدوین شده، مورد تایید نهاد عالی وزارت ورزش و جوانان قرار گرفته و در نهایت به تصویب هیات دولت جمهوری اسلامی ایران رسیده است. شرکتها و نامهای تجاری طبق قوانین فوق حق استفاده از موارد ذیل را ندارند. ناگفته پیداست که متخلفان، هم از سوی مراجع ذیصلاح داخل و هم از سوی واحد حقوقی فیفا و فدراسیون کشورها به عنوان تنها نماینده فیفا در آن کشور، تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
1- نام تیمهای ملی فوتبال
استفاده از نام تیمهای ملی فوتبال برای تبلیغ کالا، خدمات، فروش اقلام و یا هرگونه بهره برداری تجاری بدون داشتن مجوز فدراسیون ممنوع است. نام تیمهای ملی فوتبال و عناوین مشابه که تیمهای ملی را به ذهن متبادر میسازد، تحت مالکیت فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران است.
2- نامهای تحت پوشش فیفا
فیفا استفاده از هر کلمه و جملهای را که تداعی گر جام جهانی فوتبال برای تبلیغات و فروش کالاها و استفاده برندهای تجاری باشد را ممنوع اعلام کرده است. نمونههایی از این لغات و کلمات و عناوین در ذیل میآید و البته فیفا تاکید دارد که هرگونه مشابهسازی هم که تداعیگر جام جهانی و مسابقات تحت پوشش فیفا است، ممنوع و قابل پیگرد است: جام جهانی، جام جهانی فوتبال، فوتبال موندیال کاپ، کوپا کاپ، برزیل 2014، جام جهانی 2014، جام 2014، موندیال 2014 و ریو 2014.
3- تصاویر تیمهای ملی فوتبال
استفاده از تصاویر تیم ملی (بازیکنان، کادر فنی و مسئولان) برای تبلیغ کالا، خدمات، فروش اقلام و یا هرگونه بهره برداری تجاری ممنوع است. هیچ شخصی بدون مجوز فدراسیون نمیتواند از تصاویر تیمهای ملی و تصاویری که بازیکنان، کادر فنی یا مسئولان را تداعی کند در تبلیغات خود استفاده نمایند.
4- لوگوها و سمبلهای فیفا
مطابق دستورالعمل فیفا، هرگونه استفاده از سمبلها و لوگوهای مرتبط با جام جهانی، کشور برگزار کننده جام، لوگوهای فیفا، لوگوهای تبلیغاتی فیفا و کشور برگزار کننده مسابقات، پوسترها و نمادهای کشور برگزار کننده یا عکس جامهای جهانی مختلف و دیگر موارد متعلق به فیفا، به هر شکلی که تداعی کننده جام 2014 یا دیگر مسابقات تحت پوشش باشد، ممنوع است.
5- ویدئوهای تیم ملی فوتبال
استفاده ازویدئوهای تیمهای ملی، از جمله ویدئوهای مربوط به مسابقات تیم ملی، مصاحبهها، مراسم و کلیه محتواهایی که مربوط به تیم ملی، بازیکنان و کادر فنی است، بدون مجوز فدراسیون فوتبال ممنوع است.
6- پیراهن تیمهای ملی فوتبال
استفاده از پیراهن تیمهای ملی برای هر نوع بهره برداری تجاری بدون مجوز فدراسیون فوتبال ممنوع است. استفاده از پیراهنهای مشابه که تیمهای فوتبال را تداعی میکند (مانند درج نام ایران، پرچم و یا لوگو فدراسیون فوتبال روی پیراهن) بدون کسب مجوز از فدراسیون غیر قانونی است.
7- ارائه خدمات با موضوع فوتبال
ارائه هرگونه خدمات با موضوع فوتبال، تیم ملی، جام جهانی، جام ملتهای آسیا و دیگر عناوین و مسابقات تحت پوشش فیفا و یا برگزار شده از سوی فدراسیون فوتبال، از جمله خدمات مخابراتی، اینترنتی، رسانه ای و دیگر خدمات مشابه از نظر قانون، جرم محسوب شده و تنها با مجوز فدراسیون فوتبال ممکن است.
8- مرتبط ساختن برند شرکتها با تیم ملی
هرگونه مرتبط سازی شرکتها یا برندها با تیمهای ملی در قالب جملات مختلف (به عنوان مثال: آرزوی موفقیت یا آرزوی سربلندی تیم ملی فوتبال یا هواداری تیم ملی فوتبال و دیگر عناوین مشابه) ممنوع است و نیازمند کسب مجوز قانونی از فدراسیون فوتبال میباشد.
9- هواداری تیم ملی
راه اندازی خدمات با موضوع هواداری تیمهای ملی فوتبال و یا راه اندازی خدمات ویژه هواداران بدون کسب مجوز از فدراسیون فوتبال ممنوع است.
10- حقوق تیمها و بازیکنان دیگر کشورها
کلیه موارد فوق برای دیگر کشورهای شرکت کننده در جام جهانی، بازیکنان، کادر فنی و موارد مربوط به این کشورها نیز تسری داشته و فدراسیون به عنوان نماینده فیفا حقوق آنها را پیگیری خواهد کرد.
11- کاربردهای غیرتجاری
تشخیص غیرتجاری بودن کاربرد موارد فوق به عهده فدراسیون فوتبال است. در هر صورت بدون داشتن مجوز کتبی از فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران کاربرد هر یک از موارد فوق ممنوع است.
بند 2 دستور العمل فیفا؛ روش همکاری با فدراسیون فوتبال
برندهای تجاری در قالب همکاری با فدراسیون فوتبال، پس از کسب مجوز از فدراسیون، به عنوان شرکای تجاری و یا حامیان فدراسیون محسوب شده و اسامی برندشان به نسبت سطح قراردادی در صفحه هواداران تیم ملی درج خواهد شد. تنها شرکتهایی اجازه استفاده از برند تیم ملی و سایر موارد مذکور را دارند که اسم آنها در صفحه مربوطه درج شده باشد.
بند 3 دستورالعمل فیفا- سوء استفاده کنندگان از حقوق تیمهای ملی فوتبال ایران
شرکتها و نامهای تجاری زیر در تبلیغات و اطلاع رسانی خود از حقوق تیمهای ملی فوتبال بدون مجوز فدراسیون استفاده کرده و طبق قوانین بینالمللی فیفا و قوانین جمهوری اسلامی ایران تخلف کردهاند. اسامی آنها تا زمان رفع تخلف و پرداخت خسارتهای وارده به فدراسیون فوتبال در فهرست باقی خواهد ماند.
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