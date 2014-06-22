سازمانی متولی اوقات و فراغت جوانان نیست/ دشمن در کمین جوانان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلام عباس موسوی در همایش طرح هجرت تابستان ویژه مبلغان دینی که ظهر یکشنبه با حضور دکتر گلزاری معاون وزیر ورزش و جوانان، حجت الاسلام و المسلمین قرائتی، رئیس مرکز ملی پاسخگویی به سئوالات دینی و تعدادی از مبلغان در سالن همایش‌های دفتر تبلیغات اسلامی قم برگزار شد، با اشاره به شیوه‌ها و روش‌های پاسخگویی به سئوالات اظهار داشت: دشمن در کمین نوجوانان و جوانان است و اگر ما نتوانیم آنها را جذب کنیم دشمن به آسانی او را فریب می‌دهد.

وی با اشاره به این که جوانان تشنه معارف الهی هستند، بیان داشت: اگر جوانان را درک و آن‌ها را هدایت کنیم آینده نظام اسلامی را تضمین کرده‌ایم و این نشان می‌دهد وظیفه مبلغان حاضر بیش از زمان گذشته است.

مدیر کل امور تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ابراز کرد: متاسفانه سازمان متولی اوقات و فراغت جوانان نیست و اگر چه نهاد زیادی داریم اما جوانان متولی خاصی ندارند.

وی عنوان کرد: امکانات جوانان کاملا متفاوت است و ما باید بازنگری جدی برای طرح اوقات و فراغت و طرح هجرت داشته باشیم و مبلغ باید مجهز باشد.

مدیر کل امور تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم افزود: طی جلساتی که قبل از سال 93 با مسئولان داشتیم مقرر شد تا امسال طرح اوقات و فراغت را برگزار نکنیم زیرا باید مجهز باشیم.

حجت الاسلام موسوی همچنین به مواردی همچون هماهنگی مبلغان با مسئول اجرایی طرح اوقات و فراغت آن استان و دخالت نکردن در مسائل اجرایی نهادهای فرهنگی اشاره کرد و از مبلغان درخواست کرد تا آنها را در هنگام تبلیغ خود در استانها رعایت کنند و با مشکلی مواجه نشوند.