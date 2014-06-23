شهلا حائری در گفتگو با خبرنگار مهر از انتشار دومین رمان خود با عنوان «فهرست حسرت‌ها» از سوی نشر قطره خبر داد و گفت: این رمان دو روایت از یک زندگی را در خود عنوان می‌کند که یکی از زبان یک زن و دومی از زبان فرزند وی بیان می‌شود.

وی ادامه داد: در روایت نخست زنی که همسرش را از دست داده است به روایت مواجهه ناگهانی خود با دنیای بدون شوهرش می‌پردازد. دنیایی که می‌اندیشد با وی دارای گسست شده و حتی نمی‌داند برای چه و با چه هدفی باید در آن زندگی کند. او پس از دست دادن شوهرش به میزان وابستگی‌اش به وی پی برده و هدف از زنده ماندن و زندگی کردن خودش را گم کرده است.

حائری افزود: در روایت دوم فزند این زن نگاه خود به زندگی و مادرش را روایت می‌کند و از نگاه خود زندگی مادرش را توصیف می‌کند.

این نویسنده و مترجم تصیح کرد: رمان دومم را سعی کردم بسیار روان بنویسم و فکر می‌کنم مخاطب نیز آن را بسیار راحت خواهد خواند و البته از ظرافت‌های داستانی آن لذت خواهد برد.

حائری در ادامه از آماده انتشار شدن ترجمه‌های تازه‌ای از خود نیز خبر داد و گفت: نمایشنامه تازه‌ای از دولاپورت، نمایشنامه نویس شهیر فرانسوی را با عنوان «اسم» ترجمه کرده‌ام که به زودی از سوی نشر قطره منتشر خواهد شد. همچنین آخرین نمایشنامه تالیف و منتشر شده از اریک امانوئل اشمیت را با عنوان «خیانت اینشتین» نیز ترجمه کرده‌ام که از سوی نشر قطره در دست انتشار است.

حائری چندی پیش نمایشنامه ابریشم اثر الکساندر باریکو را از سوی همین ناشر روانه بازار کتاب کرد که داستانی است درباره سفر مردی اروپایی به ژاپن برای پیدا کردن کرم ابریشم و تجارت آن.