به گزارش خبرنگار مهر، با اجرای متنوع سازی نرخ بلیت هواپیما، تمامی ایرلاین ها به جز ایران ایر قیمت‌های جدیدی را برای پروازهای داخلی تعیین کردند که براساس زمان و روز سفر متفاوت کلاس بندی شده است و هرچه مسافر زودتر بلیت تهیه کند قیمت ارزان تری را می پردازد.

براین اساس مانند خرید بلیت پروازهای خارجی که به زمان خرید مسافران بستگی دارد، نرخ های پروازهای داخلی هم با این شیوه تعیین می شود که در نهایت هم مسافران می توانند بین نرخ های تعیین شده، یک زمان سفر را انتخاب کنند.

البته مشکل این شیوه این است که به دلیل کمبود تعداد هواپیماها در کشور، بلیت مسیرهای پرتردد خیلی زود تمام می شود بنابراین مسافران باید قیمت های بیشتری را به نسبت دیگر مسیرها بپردازند.

براساس این گزارش، با کلاس بندی جدید، قیمت بلیت هواپیما گران تر شده و هنوز سازوکار مشخصی برای تهیه بلیت ارزان در شرایط خاص وجود ندارد و آژانس ها هنوز از روش های چارتری برای فروش بلیت با قیمت های کمتر استفاده می کنند.

مطابق با آخرین قیمت ها، در حال حاضر هواپیمایی آسمان برای پرواز تهران - مشهد رفت و برگشت از 277 هزار تومان تا 340 هزار تومان تعیین کرده و مسیر تهران - اصفهان این شرکت از 268 تا 330 هزار تومان در نوسان است.

همچنین از آنجایی که این شرکت هواپیمایی به برخی از مناطق محروم هم پرواز دارد، قیمت ها را در این مناطق هم تغییر داده بطوریکه نرخ رفت و برگشت پرواز تهران - زاهدان از 362 تا 446 هزار تومان در نوسان است.

براین اساس، شرکت هواپیمایی ماهان هم برای پروازهای خود کلاس های متفاوتی را تعیین کرده است که این شرکت بلیت مسیر رفت و برگشت تهران - مشهد برای روز سه شنبه ساعت 12 شب را 366 هزار و 200 تومان می فروشد و تهران - شیراز هم برای شنبه ساعت 21 و 15 با قیمت 305 هزار و 200 وتومان به فروش می رسد که ممکن است در زمان‌های دیگر این قیمت بالاتر هم باشد.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور هوانوردی و هواشناسی گفت: در آزادسازی، مسافران دسته بندی می شوند و شرکت های باقیمانده عموماً چارتری است و پرواز منظم ندارد.



وی با بیان این که پروازهای چارتری حذف نمی شود، گفت: عمده مشکل این ایرلاین ها اقتصادی است که با بدهی سوخت، گرانی ارز و نبود قطعات روبرو شده و مجبور اند پروازها را چارتر کنند.



نوریان با اشاره به اینکه فروش بلیت نظام مند می شود ، تاکید کرد : در شیوه جدید مسافران قدرت انتخاب خدماتی مانند غذا و حمل بار را با هواپیما دارد و قیمت بلیت متغیر است.



پرواز به شهرهای کوچک متوقف نمی‌شود

قائم مقام وزیر راه در امور هوانوردی و هواشناسی افزود : طبق برنامه پنجم توسعه ، دولت باید تا پایان سال اول برنامه برای متنوع‌سازی نرخ خدمات حمل و نقل هوایی در بخش بار و مسافر اقدام می کرد و از ابتدای سال سوم برنامه ( 1392) با آزادسازی کامل نرخ حمل و نقل هوایی، قیمت خدمات فرودگاهی، شبکه پروازی، لغو تخفیفات تکلیفی و هرگونه معافیت در زمینه بهره‌برداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی، نشست و برخاست، خدمات پروازی، واگذاری اماکن و سایر موارد مرتبط را واقعی ‌می کرد که این مورد تکلیف دولت برای انجام ماده 161 بند ب است.



‌محمد علی نوریان افزود: بند (الف) این ماده قانونی مرتبط با برقراری پرواز و جابه‌جایی کالا و مسافر برای فرودگاه‌های بین‌المللی و بند (ج) آن درباره ساماندهی امور حمل و نقل هوایی و ارتقای رقابت‌پذیری با رویکرد لغو انحصار حمل و نقل هوایی شرکت‌های هواپیمایی و هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، تسهیل قوانین مربوط به تأسیس هواپیمای جمهوری اسلامی ایران و از این قبیل است.



وی گفت: در حال حاضر تنها شرکت‌های ایران ایر، ماهان و آسمان شرایط اجرای این قانون را دارد که قرار است در جریان آزادسازی به دیگر شرکت‌ها کمک کند.



نوریان افزود: آزادسازی کامل نرخ بلیت چند سال زمان می‌برد و از آنجا که در حال حاضر هم دفاتر فروش بلیت، قیمت‌ها را در اوج سفرها با نرخ‌های متفاوت تعیین می‌کنند؛ آمادگی اجرای این قانون را دارند.



وی با بیان اینکه هیچ شرکتی حق کاهش پرواز را به نقطه‌ای که پیش از این پرواز داشته است؛ ندارد، گفت: سه شرکت هواپیمایی 70 درصد مسافران و پروازها را جابجا می‌کند و تلاش می کنیم با آزادسازی، قیمت ها واقعی شود.



قائم مقام وزیر راه و شهرسازی افزود: باید خدمات شرکت های هواپیمایی بیشتر شود و اجازه نمی‌دهیم هواپیماهای غیرایمن پرواز کنند.



نوریان اظهار داشت : پروازهای تکلیفی به نقاط محروم ، حمایت می شود و پرواز به برخی از شهرهای کوچک هم قطع نمی‌شود.



قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور هوانوردی و هواشناسی با اشاره به تعیین تکلیف بدهی ایرلاین ها به شرکت نفت گفت: نرخ عوارض فرودگاهی هم بازبینی خواهد شد.

