دیدار جان کری با سیاستمداران عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات، "جان کری" وزیر خارجه آمریکا که به عراق سفر کرده است دوشنبه شب با برخی از مقامات و سیاستمداران عراقی دیدار کرد.

از جمله مقامات و شخصیتهایی که کری با آنها دیدار کرد،"هوشیار زیباری" وزیر خارجه ، "سید عمار حکیم" رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق و "صالح المطلک" معاون نخست وزیر این کشور هستند.

زیباری نیز در این دیدار اعلام کرد که عراق از کشورهای دوست و همپیمان می خواهد که در این بحران از بغداد حمایت کنند.

دفتر مجلس اعلای اسلامی عراق با انتشار بیانیه ای در این خصوص اعلام کرد که حکیم و کری درباره تحولات عراق و بحرانی که این کشور اخیرا با آن مواجه شده است، به بحث و رایزنی پرداختند.

مطلک نیز پس از دیدار با جان کری با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: آمریکا و دیگر کشورها مسئولیتهایی را در قبال رنجها و مصایب مردم عراق که در طی چند سال گذشته از آنها رنج می برند بر دوش دارند.

وی همچنین اظهار داشت: تحقق مطالبات مردم در استانهای مختلف عراق و مشارکت سیاسی همه اقشار در اداره کشور، بخش مهمی از راهکار حل بحران موجود در عراق است.