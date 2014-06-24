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۳ تیر ۱۳۹۳، ۱۶:۳۲

رئیسی‌کیا به مهر خبر داد:

توافق کلی با یکی از خریدارها انجام شد/ راه‌آهن قطعا در لیگ می‌ماند

توافق کلی با یکی از خریدارها انجام شد/ راه‌آهن قطعا در لیگ می‌ماند

مدیرعامل باشگاه راه‌آهن از توافق کلی با یکی از خریدارها خبر داد و گفت: برای عقد قراداد نهایی منتظر تائیدیه مسئولان ذیربط هستیم که امیدواریم این اتفاق تا 2-3 رو آینده رخ دهد.

صادق رئیسی‌کیا در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت باشگاه راه‌آهن ضمن بیان مطلب فوق گفت: همانند روزهای گذشته درحال پیگیری مذاکرات‌مان با مجموعه‌هایی است که درخواست خرید سهام باشگاه راه‌آهن را مطرح کرده‌اند که قطعا اگر اتفاق خاصی در این خصوص رخ دهد، آن را از طریق سایت باشگاه راه‌آهن اعلام خواهیم کرد.

"مهدی تاج امروز اعلام کرد که اگر مالکان باشگاه راه‌آهن دیگر تمایلی برای تیم‌داری نداشته باشند طبق آیین‌نامه فجرسپاسی جایگزین تیم راه‌آهن می‌شود." وی به اظهار نظر رئیس سازمان اینگونه پاسخ داد: ما قطعا برنامه‌های اجرایی خود را به شکلی جدی پیگیری می‌کنیم و از هفته آینده هم تمرینات‌مان را شروع خواهیم کرد.

مدیرعامل باشگاه راه‌آهن همچنین تاکید کرد: اینکه می‌گویند باشگاه راه‌آهن در لیگ چهاردهم حضور نخواهد داشت، اصلا صحت ندارد و باشگاه راه‌آهن به عنوان باشگاهی تهرانی قطعا در چهاردهمین دوره مسابقات لیگ برتر حضور خواهد داشت.

وی با بیان اینکه توافق کلی بین خریدار و فروشنده سهام باشگاه راه‌آهن صورت گرفته، یادآور شد: منتظر تائیدیه نهایی مسئولان ذیربط از جمله دادستان قضایی و مالک باشگاه راه‌‎آهن هستیم و امیدواریم ظرف 2-3 روز آینده این پروسه هم به بهترین شکل ادامه پیدا کند و در نهایت سهام باشگاه بفروش برسد.

رئیسی‌کیا در پایان در خصوص اینکه چه زمانی سرمربی راه‌آهن معرفی می‌شود، گفت: پس از توافق کلی با خریداران باشگاه، در خصوص کادرفنی هم با مدیران جدید به توافق می‌رسیم و امیدواریم پس از مشخص شدن وضعیت مالک یا مالکان جدید، تا یک هفته آینده سرمربی تیم فوتبال راه‌آهن هم انتخاب شد.

کد مطلب 2318865

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