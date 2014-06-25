سایت مطالعات و پژوهش های شهرداری های کشور راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی برادران در نشست خبري عصر چهار شنبه در شهرداري مشهد با اعلام اینکه سايت اطلاعاتي و مطالعاتي پژوهش‌هاي شهرداري كشور راه اندازی می شود گفت: هدف از ايجاد اين سايت جلوگیری از موازي‌كاري در پژوهش‌هاي در شهرهاي کشور است.

وی با تاکید بر اینکه هدف شهرداری مشهد اجراي عدالت اجتماعي در شهر است؛ افزود: بر این اساس مصوبه ای به شورا فرستاده شد تا افرادی كه تراكنش سفري بيشتري نسبت به ساير شهروندان دارند از تخفيف 5 تا 20 درصد برخوردار شوند.

برادران تاکید کرد:اين طرح در شوراي شهر به تصويب نرسيده اما در صورتی که اجرا شود دانش‌‌آموزان و دانشجويان و افراد تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي مشمول آن می شوند.

وي توضیح داد: هزينه سفر درون شهری با اتوبوس براي هر شهروند در هر سفر 755 تومان محاسبه شده است که شهروندان تنها 300 الي 350 تومان از قیمت واقعی را پرداخت مي‌كنند.

برادران با تاکید بر اینکه در شهر مشهد با توجه به حجم خدمات به زائران و مجاوران باید دولت اعتباراتی به مشهد اختصاص دهد؛ افزود: تامين هزينه‌های شهرداری ها بايد يا از مردم يا از دولت و در مرحله ای که من به نظرم می رسد جلب سرمايه‌گذاري های اقتصادی تامین شود.

وی تاکید کرد: شهر مشهد ظرفيت‌هاي زيادي براي جذب سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي دارد و با استفاده از این فرصت می توان مشکلات را کاهش داد.

معاون توسعه و برنامه‌ريزي شهرداری مشهد از تجهیز 50 نانوايي مشهد به دستگاه‌هاي من‌كارت خبر داد و گفت: مي‌توان امكاني ایجاد کرد تا شهروندان علاوه بر پرداخت حمل و نقل از طريق من‌كارت براي ساير هزينه‌ها نيز از من‌كارت‌هاي شخصي‌سازي شده استفاده كنند و در اين راستا 50 نانوايي مشهد به دستگاه‌هاي من‌كارت مجهز شدند.

معاون توسعه و برنامه‌‌ريزي شهرداري مشهد همچنین در بخش دیگری از این نشست گفت: براساس تدوين اصلاحيه قانون جامع مديريت شهري و در صورت تصويب آن توسط مجلس شوراي اسلامي انتخاب شهردار بر اساس نظرات مردم و با انتخاب آنان انجام می شود.

وي با تاکید بر نواقص قانون 60 ساله انتخاب شهردار گفت: اين قانون تا سال 1394 جايگزين قانون سال 1344 خواهد شد و بر اساس اجراي اين قانون كه هدف آن اجرای مديريت واحد و يكپارچه است، ديوان شهر به جاي شوراي شهر و انتخاب شهردار توسط مردم صورت مي‌گيرد.

برادران به برگزاري چهاردهمين گردهمايي معاونان برنامه‌هاي كلان‌شهرهای ايران اشاره کرد و گفت: 100 كارشناس در این همایش شرکت داشتند که حاصل اين گردهمايي 1600 كار كارشناسي و در هشت محور خاص مطرح خواهد شد.

وي عنوان کرد: تغيير نظام بودجه‌ريزي در كلان‌شهرها، اصلاح پيش‌نويس قانون مديريت شهري، ميزان تحقق شهروند الكترونيك در كلان‌شهرها و تعاملات بين دستگاهي از محورهای این همایش بود.

برادران تدوين آئين‌نامه امور استخدامي و يكسان‌سازي اقلام و آمار‌ها را از ديگر محورهاي همايش مذکور برشمرد و اظهار كرد: تا دو ماه آينده خبرهاي خوشي پيرامون تدوين آئين‌نامه امور استخدامي شهرداري منتشر خواهيم كرد.

معاون توسعه و برنامه‌ريزي شهردار مشهد با اعلام اینکه سايت اطلاعاتي و مطالعاتي پژوهش‌هاي شهرداري كشور راه اندازی می شود؛ گفت: هدف از ايجاد اين سايت جلوگیری از موازي‌كاري در پژوهش‌هاي در شهرهاي کشور است.

برادران با ابراز اینکه شهرداری ها در عمل اقتصاد مقاومتی را رعایت نمی کنند گفت: اقتصاد مقاومتي مورد تاکيد رهبر داراي 24 بند ابلاغي است كه در اين همايش 13 بند از آن با وظايف شهرداري منطبق و بررسي شد.

وی گفت: شهرداري هنوز در عمل، رويكرد اقتصاد مقاومتي را در نظر نگرفته است که این شیوه با اصلاح روش‌ها و عزم مديران شهرها ترمیم خواهد شد.

همچنین مدیر عامل سازمان فاوا شهرداری مشهد در این نشست اعلام کرد: فرآيند شخصي‌سازي من‌كارت‌ها آغاز شده كه این نیز بسترهاي هوشمندسازيمشهد را فراهم مي‌كند و تا پايان سال شخصي‌سازي من‌كارت‌ها براي 200 هزار شهروند انجام می شود.

آبسالان گفت: با اجراي فرآيند شخصي‌سازي من كارت‌ها امكان شارژ اينترنتي كارت‌ها محقق می شود و شهروندان با دارا بودن حساب كاربري از بانك شهر به صورت اينترنتي اعتبار شارژ من كارتشان را افزایش می دهند.

وی افزود: عدم پرداخت هزينه حمل و نقل از طريق نزدن من كارت توسط شهروندان يكي از مشكلات حمل و نقل است که در کشورهای دیگر برخوردهای قضایی جدی با این افراد می شود اما در مشهد 30 درصد افرادی که من کارت نمی زنند برخی واقعا مشکلاتی دارند و باید از طرف شهرداری كرامت انساني شان حفظ شود.

خوی توضیح داد:با در دست داشتن من کارت شخصی در صورت نداشتن اعتبار ، كارت خود را به دستگاه نزديك و مبلغ مورد نظر به عنوان بدهي در حساب كاربريتان ثبت خواهد شد.

آبسالان توضیح داد: سایت "من میل "آماده ثبت نام و دریافت مشخصات شهروندان است و کارت افراد به آدرس شان ارسال می شود.