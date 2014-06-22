شرکت آب و فاضلاب بیشترین حفاری را در مشهد ثبت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، علی آبسالان ظهر یکشنبه در سازمان فاوا شهرداری مشهد اظهار کرد: پورتال اطلاع‌رسانی مدیریت و برنامه‌ریزی حفاری، کاهش مراجعات و پیگیری‌های شهرداری‌ها، اطلاع‌رسانی لحظه‌ای و شفاف‌سازی پروژه‌ها و اقدامات مربوط به حفاری‌ها شده است.

آبسالان گفت: اطلاع‌رسانی از دستورالعمل‌ها و ضوابط،اطلاعیه‌ها، پروژهای حفاری و اعلام ثبت هر گونه درخواست ایجاد حفاری از طریق این سامانه انجام می گیرد.

وی افزود: مدیریت شهر مشهد شاهد همکاری و هم‌افزایی مدیران و کارشناسان بهره‌برداری و شرکت‌های خدماتی از این سامانه بوده است.

آبسالان در خصوص تعداد ثبت درخواست‌ها در سیستم جامع حفاری‌ها گفت: درخواست‌ها از زمان راه‌اندازی در این سامانه از شرکت آب و فاضلاب با 1416 مورد ثبت شد و 5619 انشعاب شخصی دارای بیشترین ثبت درخواست بوده است.

وی افزود: شرکت گاز با 1235 انشعاب شخصی در رتبه بعدی قرار دارد و شرکت‌های توزیع برق مشهد، مخابرات، حمل و نقل و ترافیک، برق منطقه‌ای خراسان در رتبه‌های بعدی ثبت درخواست‌های حفاری هستند.

وی با اشاره به اینکه هم‌اکنون اجرای پروژه‌ها و حفاری‌های سطح شهر بر مبنای برنامه مدون انجام شده است، گفت: زمانبندی مشخصی برای حفاری‌های سطح شهر در این سامانه لحاظ شده است.

وی افزود: تعامل موجود بین شرکت‌های خدمات‌رسان با مدیریت شهری، عاملی در تکامل عمران شهری است که می‌تواند زمینه آبادانی بیش از پیش شهر را فراهم کند و هماهنگی ها از هدر رفت وقت، انرژی، بودجه جلوگیری می‌کند.

آبسالان اطلاع‌رسانی اخبار مدیریت حفاری، اطلاع‌رسانی پروژه‌های حفاری، اعلام اطلاعیه‌ها به شهروندان جهت انجام یا ممنوعیت انجام حفاری، دسترسی مستقیم به سامانه حفاری اعلام قوانین و مقررات حفاری، اطلاع‌رسانی دستورالعمل‌ها و ضوابط حفاری آموزش شهروندی را از جمله قابلیت‌های پورتال بیان کرد.

به گفته وی ارتباط با مسوولان حفاری، نظرسنجی از شهروندان در خصوص پروژه‌های حفاری، ایجاد بستری برای تعامل با شهروندان و ارایه گزارش تصویری از پروژه‌های حفاری از ویژگی‌های پورتال مدیریت و برنامه‌ریزی حفاری شهر مشهد از دیگر قابلیت‌های پورتال حفاری شهرداری مشهد است.

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