هیچ درخواستی از سوی عراق برای دریافت تجهیزات نظامی به ایران نرسیده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان درباره کمک به عراق برای مبارزه با تروریست‌ها تصریح کرد: اگر عراق درخواست نماید، در چارچوب حقوق بین الملل و قراردادهای متعارف و روشن تجهیزات نظامی به عراق ارسال خواهیم کرد.

وی در عین حال افزود: تاکنون درخواستی نشده و عراق از توانایی لازم برخوردار است.

امیر عبداللهیان در گفت وگو با شبکه خبری العالم ،تاکید کرد: ما در مبارزه با تروریسم در کنار عراق خواهیم بود.

روزنامه نیویورک تایمز پیشتر به نقل از مقامات آمریکایی مدعی شد که ایران به عراق هواپیماهای بدون سرنشین و تجهیزات نظامی ارسال کرده است.