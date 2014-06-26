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۵ تیر ۱۳۹۳، ۱۷:۲۵

امیر عبداللهیان:

هیچ درخواستی از سوی عراق برای دریافت تجهیزات نظامی به ایران نرسیده است

هیچ درخواستی از سوی عراق برای دریافت تجهیزات نظامی به ایران نرسیده است

معاون عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه کشورمان با بیان اینکه هیچ درخواستی از سوی عراق برای دریافت تجهیرات نظامی از ایران انجام نشده است، تاکید کرد که در صورت درخواست عراق، در چارچوب حقوق و قراردادهای بین المللی تجهیزات نظامی به این کشور ارسال خواهیم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان درباره کمک به عراق برای مبارزه با تروریست‌ها تصریح کرد: اگر عراق درخواست نماید، در چارچوب حقوق بین الملل و قراردادهای متعارف و روشن تجهیزات نظامی به عراق ارسال خواهیم کرد.

وی در عین حال افزود: تاکنون درخواستی نشده و عراق از توانایی لازم برخوردار است.

امیر عبداللهیان در گفت وگو با شبکه خبری العالم ،تاکید کرد: ما در مبارزه با تروریسم در کنار عراق خواهیم بود.

روزنامه نیویورک تایمز پیشتر به نقل از مقامات آمریکایی مدعی شد که ایران به عراق هواپیماهای بدون سرنشین و تجهیزات نظامی ارسال کرده است.

کد مطلب 2320170

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