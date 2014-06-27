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۶ تیر ۱۳۹۳، ۱۳:۰۱

تحولات امنیتی عراق/

تاکید الجعفری بر لزوم همکاری اطلاعاتی علیه داعش/ اکثر مناطق استان دیالی تحت سیطره ارتش درآمد

تاکید الجعفری بر لزوم همکاری اطلاعاتی علیه داعش/ اکثر مناطق استان دیالی تحت سیطره ارتش درآمد

رئیس ائتلاف اتحاد ملی عراق در اظهاراتی بر لزوم همکاری اطلاعاتی میان کشورهای مختلف جهان در راستای مبارزه با گروههای تروریستی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه عراقی المسله، "ابراهیم الجعفری" رئیس ائتلاف اتحاد ملی عراق بر اهمیت همکاری اطلاعاتی کشورهای مختلف جهان در راستای مبارزه با اقدامات گروههای تروریستی تاکید کرد.

وی در دیدار با "یورگن لنداستروم" سفیر سوئد در عراق، درباره آخرین تحولات امنیتی و سیاسی در صحنه عراق بحث و تبادل نظر کرد.

دیگر تحولات امنیتی عراق به شرح زیر است:

- "هادی العامری" از مقامات سابق امنیتی در عراق تاکید کرد: اکثر مناطق دیالی تحت سیطره ارتش و نیروهای مردمی درآمده است و تنها منطقه السعدیه در دست تروریستها قرار دارد.

- منابع امنیتی از جنایات جدید گروه تروریستی داعش علیه مردم عراق در مناطق تحت سیطره خود به ویژه منطقه السعدیه (استان دیالی) خبر می دهند. گروه تروریستی داعش اخیرا چهار جوان را که از فرمان تروریستها سرپیچی کرده اند شلاق زده اند و درباره مجازاتهای سنگین تر آنها هشدار داده اند.

- منابع امنیتی از کشف اجساد دو جوان که به ضرب گلوله کشته شده اند در شهر کرکوک خبر دادند.

کد مطلب 2320440

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