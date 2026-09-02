به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند ظهر چهارشنبه در نشست شورای فضای مجازی استان سمنان، در محل استانداری بر ضرورت تبدیل این شورا به نهادی اثرگذار در سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی تأکید کرد و یادآور شد: فعالیت شورا باید بر اساس ساختاری مشخص، برنامه‌ای منسجم و مصوباتی با ضمانت اجرایی دنبال شود.

وی با اشاره به اهمیت تقویت دبیرخانه شورا توضیح داد: دبیرخانه باید متناسب با مأموریت‌های تعریف شده ساماندهی شود و در دو محور زیرساخت و فناوری اطلاعات و محتوا و تولیدات محتوایی فعالیت کند.

استاندار سمنان همچنین باز تعریف کارگروه‌های تخصصی را ضروری دانست و اظهار کرد: حوزه‌هایی همچون محتوا و رسانه، امنیت فضای مجازی، فناوری و نوآوری، اقتصاد دیجیتال و حکمرانی هوشمند باید با شرح وظایف روشن مورد پیگیری قرار گیرد تا از موازی کاری جلوگیری شود.

کولیوند بر تشکیل هیئت اندیشه‌ورز شورای فضای مجازی نیز تأکید کرد و افزود: دانشگاهیان، نخبگان، متخصصان، فعالان رسانه‌ای و اقتصادی و دیگر صاحب‌ نظران باید در این هیئت حضور داشته باشند و پیشنهادهای تخصصی پس از بررسی کارشناسی برای تصمیم‌گیری به شورا ارائه شود.

وی تدوین سند حکمرانی فضای مجازی استان را از دیگر اولویت‌ها برشمرد و افزود: کارگروه‌های تخصصی باید مأموریت‌ها و برنامه‌های پیشنهادی خود را بر اساس قوانین، مقررات و اسناد بالادستی تدوین کنند تا پس از جمع‌بندی در شورا به تصویب برسد.

استاندار سمنان خاطرنشان کرد: هدف نهایی، خروج شورای فضای مجازی از رویکرد صرفاً جلسه‌ای و تبدیل آن به نهادی منسجم و موثر برای سیاست‌گذاری، تصمیم‌سازی و بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت‌های فضای مجازی در استان است.