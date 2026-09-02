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۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۱۰

نقشه راه حکمرانی هوشمند فضای مجازی در استان سمنان ترسیم می‌شود

نقشه راه حکمرانی هوشمند فضای مجازی در استان سمنان ترسیم می‌شود

سمنان- استاندار سمنان با تأکید بر ضرورت ساماندهی شورای فضای مجازی گفت: با تدوین نقشه راه و بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان و متخصصان، حکمرانی موثر بر فضای مجازی استان دنبال می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند ظهر چهارشنبه در نشست شورای فضای مجازی استان سمنان، در محل استانداری بر ضرورت تبدیل این شورا به نهادی اثرگذار در سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی تأکید کرد و یادآور شد: فعالیت شورا باید بر اساس ساختاری مشخص، برنامه‌ای منسجم و مصوباتی با ضمانت اجرایی دنبال شود.

وی با اشاره به اهمیت تقویت دبیرخانه شورا توضیح داد: دبیرخانه باید متناسب با مأموریت‌های تعریف شده ساماندهی شود و در دو محور زیرساخت و فناوری اطلاعات و محتوا و تولیدات محتوایی فعالیت کند.

استاندار سمنان همچنین باز تعریف کارگروه‌های تخصصی را ضروری دانست و اظهار کرد: حوزه‌هایی همچون محتوا و رسانه، امنیت فضای مجازی، فناوری و نوآوری، اقتصاد دیجیتال و حکمرانی هوشمند باید با شرح وظایف روشن مورد پیگیری قرار گیرد تا از موازی کاری جلوگیری شود.

کولیوند بر تشکیل هیئت اندیشه‌ورز شورای فضای مجازی نیز تأکید کرد و افزود: دانشگاهیان، نخبگان، متخصصان، فعالان رسانه‌ای و اقتصادی و دیگر صاحب‌ نظران باید در این هیئت حضور داشته باشند و پیشنهادهای تخصصی پس از بررسی کارشناسی برای تصمیم‌گیری به شورا ارائه شود.

وی تدوین سند حکمرانی فضای مجازی استان را از دیگر اولویت‌ها برشمرد و افزود: کارگروه‌های تخصصی باید مأموریت‌ها و برنامه‌های پیشنهادی خود را بر اساس قوانین، مقررات و اسناد بالادستی تدوین کنند تا پس از جمع‌بندی در شورا به تصویب برسد.

استاندار سمنان خاطرنشان کرد: هدف نهایی، خروج شورای فضای مجازی از رویکرد صرفاً جلسه‌ای و تبدیل آن به نهادی منسجم و موثر برای سیاست‌گذاری، تصمیم‌سازی و بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت‌های فضای مجازی در استان است.

کد مطلب 6935341

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