نگاهی به بخش کودک و نوجوان نمایشگاه قرآن/ ورود به دنیای پر از رنگ بخش کودک و نوجوان

به گزارش خبرگزاری مهر، بخش کودک و نوجوان در نمایشگاه بین المللی قرآن، روبروی یادمان شهدای گمنام مجموعه باغ موزه دفاع مقدس واقع شده است و افرادی که با وسیله شخصی برای بازدید از نمایشگاه قرآن مراجعه می کنند، قبل از هر چیز با بخش کودک و نوجوان مواجه خواهند شد.

بخشی متمرکز که در بدو ورود به آن با دنیایی از رنگهای شاد و کودکانه روبرو می شوید، دنیایی که سعی شده است تا در آن داستانهای مذهبی و آموزشهای دینی به بهترین نحو به کودکان آموزش داده شود. در این بخش سعی شده است تا جاذبه های دینی و قرآنی به گونه ای معرفی شود که کودکان به عنوان نسل آینده و سازندگان آینده کشورمان بیشترین بهره ها را از آن بگیرند.

غرفه ها در این بخش در دو ردیف رو در روی هم چیده شده اند و هر کدام یکی از هنرها را آموزش می دهند، اینجا حتی از کوچکترین نکته ها برای جذب کودکان نیز غافل نشده است، جهت نماها نیز در اشکال زیبایی بر روی در و دیوار این بخش نصب شده اند تا کودکان بیشتر جذب آن شوند. مسئولان اکثر غرفه ها توسط بانوان اداره می شود و غرفه داران با مهربانی سعی در آموزش هنرهای مختلف دارند.

در این بخش غرفه هایی همچون، غرفه سفال، نقاشی، فعالیتهای مذهبی، غرفه مشاعره های ادبی، غرفه مسابقات و ... در نظر گرفته شده است. در راهروی این بخش صندلیهایی با رنگ های شاد کودکان را ترغیب به نشستن می کند تا بر روی میزی که وسط گذاشته شده است نقاشیها و کارهای دستی خود را انجام دهند. در سمت چپ راهرو ورود به بخش کودک و نوجوان نقاشیهایی با مضامین قرآنی و دینی و همچنین اشعاری کودکانه بر روی دیوار نصب شده است که توجه کودکان و حتی والدین آنها را به خود جلب می کند.

در این بخش هیاهو و همهمه های کودکانه بیش از هر چیز جلب توجه می کند و این را حمید طهماسبی، معاون بخش کودک و نوجوان نیز تأیید می کند. وی می گوید، بیش از 1000 متر برای این بخش در نظر گرفته شده است که در آن 14 غرفه برای ارائه آموزش های مختلف برپا شده است.

حمید طهماسبی در مورد غرفه ها می گوید: در این بخش، غرفه قصه گویی سعی خواهد کرد تا قصه ها، روایات و حکایات قرآنی و دینی را به منظور انتقال پیامهای مورد نظر با بیانی هنرمندانه انتقال دهد. در غرفه شعرخوانی نیز مربیان به قصد انتقال فهم درست و درک زیبایی های قرآن کریم شعرهای مناسبتی را در روزهای مختلف ماه مبارک رمضان انتخاب و همراه با کودکان قرائت می کنند.

اما در این بخش غرفه ای وجود دارد که اندکی متمایزتر از سایر غرفه هاست، غرفه «معرفی ها» به معرفی اماکن و شخصیت های مذهبی و مقدس مسلمانان می پردازد، معرفی شهرهایی مثل مکه و مدینه از جمله این معرفیها هستند که به شکلی هنرمندانه برای کودکان معرفی می شوند تا کودکان علاقه مند از همین ابتدای زندگی آشنایی خوبی با شخصیتها و اماکن مذهبی پیدا کنند.

آشنایی با قرآن و حدیث یکی دیگر از غرفه های بخش کودک و نوجوان بیست و دومین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم است، در این بخش حاضران در غرفه ها با آموزش روخوانی، ترجمه و مفاهیم قرآن کریم آشنایی پیدا می کنند. همچنین آشنایی با احکام که توسط کارشناسان مذهبی ارائه می شود بخشی دیگری از فعالیتهای این غرفه است.

در این بخش برای مشاعره، آموزش انیمیشن، سفالگری و ... نیز غرفه های جداگانه ای در نظر گرفته شده است و کودکان با ورود به این بخش آشنایی ضمنی با این هنرها پیدا می کنند.

شاید مهمترین غرفه در این مجموعه غرفه ای برای آموزش سبک زندگی ایرانی اسلامی، حجاب و عفاف و احکام اسلامی باشد. در این غرفه ها سعی شده است تا آموزشهایی که ارائه می شود کاربردی باشد، معاون بخش کودک و نوجوان در مورد شیوه آموزشها در این بخش اظهار می کند: با توجه به حساسیت سن کودکان و نوجوانان سعی شده است تا تمام آموزشهایی که ارائه می شود به صورت غیرمستقیم باشد و بر تأثیرگذاری آموزشها نیز دقت زیادی می شود.

از دیگر غرفه های بخش کودک و نوجوان می توان به برگزاری مسابقه بازی های رایانه ای اشاره کرد که رویکرد این بازی ها بیشتر دینی و مذهبی است.

حمید طهماسبی در مورد فضاسازیهای بخش کودک و نوجوان یادآور شد: سعی شده است تا در این بخش از رنگهای شاد و در عین حال مناسب ایام ماه مبارک رمضان انتخاب شود. موقعیت این بخش نیز بسیار مناسب است و هر کسی که از خیابان اصلی عبور کند جذب این بخش خواهد شد.

معاون کمیته کودک و نوجوان نمایشگاه بین المللی قرآن در پایان با بیان اینکه برپایی بخش کودک و نوجوان بر عهده کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بوده است، می گوید: سالهای گذشته هر غرفه از بخش کودک و نوجوان را به نهاد مجزایی واگذار می کردند و امسال برای اولین بار و پس از چند سال غیبت مجددا برپایی بخش کودک و نوجوان بر عهده کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گذاشته شده است.