اولتیماتوم عمران‌ خان به دولت برای بررسی شکایت تقلب در انتخابات/ رد شایعه همراهی القادری با کودتای نظامی در پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر، نیشن گزارش داد که عمران‌ خان رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان در جمع هوادارانش در شهر بهاولپور ایالت پنجاب تهدید به راه انداختن "راهپیمایی سونامی" در اسلام آباد در صورت بررسی نکردن شکایت تقلب در انتخابات سراسری مه 2013 کرد.



عمران‌ خان همچنین ضمن تشریح چهار خواسته خود از دولت پاکستان اعلام کرد که در صورت عدم تحقق این خواسته ها تا یک ماه آتی، هواداران وی روز 14 آگوست به خیابانهای اسلام آباد می آیند.



چگونگی پیروزی نخست وزیر پیشین در پایان شمارش آرا در 11 مه 2013، نقش افتخار چودری قاضی ارشد سابق پاکستان در انتخابات، نقش دولت موقت در انتخابات و همچنین نحوه پاسخگویی دولت به تقلب انتخاباتی در 90 حوزه‌ رای گیری از جمله درخواست های عمران خان بوده است.



عمران خان با اشاره به قوی بودن حزب تحریک انصاف از نواز شریف نخست وزیر پاکستان خواست تا مسئله آوارگان داخلی را سیاسی نکند.



روزنامه داون نیز گزارش داد که طاهر القادری رهبر حزب تحریک عوامی پاکستان ضمن رد شایعات درباره همراهی وی با کودتای نظامی در کشور و حمایت ارتش از اقدامات وی، هدف خود را تنها برقراری دموکراسی و وقوع انقلاب مسالمت آمیز در کشور برای وقوع تغییرات ساختاری در این کشور خوانده است.



این اظهارات درحالیست که شماری از کارشناسان بر این باورند ورود القادری به پاکستان پس از شکست مذاکرات صلح میان دولت و شبه نظامیان طالبان و حملات گسترده ارتش این کشور علیه شورشیان طالبان در راستای وقوع یک کودتای نظامی بوده است.



طاهرالقادری که پیش از ورود به پاکستان با رهبران احزاب مخالف از جمله عمران خان، اپوزیسیون اتحاد ملی علیه دولت فعلی تشکیل داده، تاکید کرده است که تنها از طریق مبارزه مردم اهدافش محقق شده و حاکمان استعفا می دهند.



نیشن همچنین از حمایت رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان از رهبر حزب تحریک عوامی و پیوستن عمران خان به این حزب در صورت تحقق وعده های طاهر القادری برای برقراری عدالت در این کشور خبر داد که تهدید به انحلال مجلس خیبرپختونخوا کرده بود.



طاهر القادری تلاش می‌کند تا صحنه سیاسی پاکستان را تکان دهد. وی به این کشور بازگشته تا با فراخوان خود، تظاهراتی در حد و اندازه های میدان تحریر مصر برگزار کند.



وی در شهر لاهور تشکلی به نام "منهج‌ القرآن" ایجاد کرده که حدود 500 مدرسه دینی را اداره می‌کند؛ بنا بر ادعای وی، "منهج‌ القرآن" در بیش از 90 کشور، از جمله فرانسه نمایندگی دارد.



القادری که عقیده دارد قدرت در پاکستان به دست مالکان بزرگ و سرمایه‌ داران افتاده، خواهان اصلاحات گسترده است. طاهر القادری، "فساد و تروریسم" را تنها ارمغان دولت پاکستان تاکنون می داند.



بسیاری از رسانه های غربی هدف این روحانی را "تغییر رژیم" در پاکستان عنوان کرده اند که با شعار های موجود در جهان عرب شباهت دارد.