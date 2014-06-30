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۹ تیر ۱۳۹۳، ۷:۳۸

خیلدر:

مرگ اولین پلنگ سمنانی در سال جدید/ معامله صوری شکارچیان غیرمجاز را به دام انداخت

مرگ اولین پلنگ سمنانی در سال جدید/ معامله صوری شکارچیان غیرمجاز را به دام انداخت

سمنان - خبرگزاری مهر: فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور از دستگیری 2 شکارچی غیرمجاز حین فروش پوست پلنگ در منطقه پرور، 60 کیلومتری شمال سمنان-مهدیشهر- خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حمید رضا خیلدر گفت: ماموران یگان حفاظت استان سمنان پس از اطلاع از فروش پوست پلنگ در معامله‌ای صوری فروشندگان را به دام انداخت.

وی ادامه داد: ماموران یگان استان در قالب خریدار همراه با پول و چک برای خرید پوست پلنگ در محل حاضر شده و در حین خرید دو شکارچی غیر مجاز را دستگیر کردند.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور ادامه داد: بعد از دستگیری از محل مورد نظر یک راس مرال ،یک راس کل تاکسیدرمی شده، پوست و سر پلنگ به همراه یک قبضه سلاح گلوله‌زنی بدون مجوز کشف و ضبط شد.

خیلدر در خاتمه با اشاره به جریمه 50میلیون ریالی کشتن پلنگ خاطرنشان کرد: دو شکارچی غیرمجاز که از متخلفان سابقه‌دار استان هستند پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی ارجاع داده شدند.

کد مطلب 2322117

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