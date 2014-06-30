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۹ تیر ۱۳۹۳، ۱۰:۳۵

چهار بازیکن به اردو اضافه می‌شوند؛

احتمال رویارویی تیم ملی فوتسال ایران با مصر و هلند

احتمال رویارویی تیم ملی فوتسال ایران با مصر و هلند

تیم ملی فوتسال ایران پیش از حضور در تورنمنت چین، به احتمال زیاد علاوه بر برزیل با تیم‌های ملی مصر و هلند هم دیدار خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش بود که کمیته فوتسال خبر برگزاری دیدار تدارکاتی تیم ملی فوتسال ایران با برزیل در کشور امارات را اعلام کرد تا تیم ملی پیش از سفر به چین و حضور در تورنمنت نه چندان معتبر این کشور، یک بازی تدارکاتی خوب داشته باشد.

با این حال پیگیری کشور امارات برای برگزاری یک تورنمنت معتبر ادامه دارد. اماراتی‌ها که هنوز مشخص نیست به چه دلایلی زمینه دیدار ایران با برزیل را فراهم کرده‌اند در حال متقاعد کردن چند کشور دیگر برای حضور در این کشور و بازی با تیم‌های برزیل و ایران هستند.

سید رضا افتخاری رئیس کمیته فوتسال در این خصوص به خبرنگار مهر، گفت: کشور امارات در نظر دارد کشورهای هلند و مصر را هم به این تورنمنت دعوت کند. البته هنوز چیزی قطعی نیست ولی ما از آنها خواستیم تا تاریخ مسابقات را تغییر دهند و کمی عقب‌تر بیندازند.

وی افزود: طبق اعلام کشور امارات، تاریخ مسابقات به شب‌های احیا می‌خورد و ما گفتیم در این تاریخ نمی‌توانیم بازی کنیم. ما تاریخ جدید را پیشنهاد دادیم و منتظر پاسخ اماراتی‌ها هستیم.

بر همین اساس، خسوس کاندلاس چهار بازیکن جدید را به تیم ملی فوتسال ایران دعوت کرد تا با این بازیکنان با قدرت بیشتری در بازی‌های امارات شرکت کند. حسین طیبی، علیرضا صمیمی، علی اصغر حسن زاده و فرهاد توکلی بازیکنانی هستند که قرار است ایران را در امارات همراهی کنند. این چهار بازیکن از امروز دوشنبه در اردوی تیم ملی حضور خواهند یافت.

کد مطلب 2322269

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