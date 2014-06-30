اربیل به کانون حامیان تروریسم، بعثی ها و مدافعان تجزیه عراق تبدیل شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه خبری المسله در گزارشی اعلام کرد که برخی نویسندگان و شخصیت های فرهنگی و رسانه ای عراق با دریافت پول از کابینه مسعود بارزانی که به صورت منظم انجام می شود به تبلیغ وی در رسانه های عراق می پردازند.

شهر اربیل در شمال عراق به دلیل سیاست های کابینه مسعود بارزانی به کانون قانون شکنان و افرادی که خواهان تجزیه عراق هستند، افراد تحت تعقیب و مخالفان و حامیان تروریسم تبدیل شده است.

بارزانی معتقد است حمایت از مخالفان دولت عراق به وی در مذاکره با هر دولتی در بغداد کمک خواهد کرد و همچون ابزار فشاری برای وی خواهد بود.

علاوه براین بسیاری از بقایای رژیم بعثی سابق عراق که عامل کشتار هزاران شهروند کرد زبان عراق بوده اند هم اکنون در اربیل حضور دارند و از سوی مسعود بارزانی حمایت می شوند. این افراد دارای ملک و اموال در اربیل هستند که از سوی کشورهای حامی تروریسم در اختیار آنها قرار می گیرد. یکی از این افراد "حارث الضاری" است که در امان و اربیل دارای املاک و پول های هنگفت است.

همچنین بنا بر اعلام مدارک مستندی که در رسانه های گروهی منتشر شده است "علی حاتم السلیمان" از مخالفان دولت عراق کاخی را به مبلغ یک میلیون و 600 هزار دلار در اربیل مرکز اقلیم کردستان عراق خریداری کرده است.

"رافع العیساوی" وزیر دارایی سابق عراق نیز که تحت پیگرد قانونی قرار دارد در اربیل ساکن است و به گفته اهالی شهر الرمادی به نیابت از آنها سخن می گوید و دارای حساب های بانکی و املاک در اقلیم کردستان عراق است. ساکنان الرمادی اواخر سال 2013 از وی که به جای آنها سخن می گوید انتقاد کردند.

"ریاض الفرطوسی" نویسنده و تحلیلگر سیاسی در این رابطه می گوید: مسعود بارزانی با آتش بازی می کند و متاسفانه به معنای واقعی نماینده براداران عرب کرد نیست و با این سیاست گور خود را در خارج از عراق می کند.

وی افزود: زمانی که بعثی ها شهروندان کرد زبان را قتل عام می کردند ملت عراق با آنها احساس همدردی می کرد و مراجع دینی نجف اشرف جنگ با کردها را حرام کرده بود و آنها را برادر می دانست همانطور که جنگ با اهل تسنن را حرام دانسته بود.

فرطوسی در ادامه گفت: مسعود بارزانی به عهد خود پایبند نبود و اکنون از تجزیه عراق سخن می گوید و این بیانگر جهل مرکب وی است که تاریخ قدیم و جدید عراق را مطالعه نکرده است.

وی اظهار داشت: برخی شخصیت های فرهنگی عراق وطن خود را به بهای ناچیزی فروختند و بعضی از این افراد خائنانی هستند که در اربیل حضور دارند.

مسعود بارزانی اخیرا اعلام کرده است: ماده 140 قانون اساسی عراق با ورود نیروهای پیشمرگ به مناطق مختلف پس از عقب نشینی نیروهای ارتش عراق محقق شده است.

از سوی دیگر "رحاب العبوده" عضو ائتلاف دولت قانون از حکومت مرکزی بغداد خواست که اقدامات قانونی لازم را برای محاکمه مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق اتخاذ کند چرا که نیروهای پیشمرگ پرچم عراق را از برخی مناطق (مناطقی که بغداد و اربیل در مورد آنها اختلاف دارند) پایین کشیده اند.

در همین حال شیخ "قیس الخزعلی" رهبر جنبش "اهل الحق" به رهبران کرد درباره سوء استفاده از اوضاع امنیتی کنونی عراق هشدار داد و اعلام کرد که کرکوک یک شهر عراقی است و مختص کردها نیست.