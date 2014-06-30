توقع از رسانه ها توجه ویژه به سنت حسنه وقف است/ پیشنهاد احداث مجتمع رسانه ای کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه صبح دوشنبه از دفتر خبرگزای مهر کرمانشاه بازدید به عمل آورد. در این دیدار، حجت الاسلام محمدباقر حسینی اراکی اظهار داشت: اشاعه سنت حسنه وقف از منویات و خواسته های مقام معظم رهبری است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه بیان داشت: خوشبختانه عملکرد استان کرمانشاه در حوزه وقف مطلوب و قابل قبول است.

حسینی اراکی با اشاره به اینکه در سال گذشته بیش از 30 وقف جدید در استان کرمانشاه داشته ایم، تاکید کرد: از ابتدای سالجاری تاکنون بیش از 10 وقف جدید در استان کرمانشاه داشته ایم که پیش بینی می شود این رقم در پایان سال به بیشتر از تعداد سال گذشته برسد.

وی عنوان داشت: یکی از اولویتهای این اداره کل و نیز نهادهای فرهنگی اشاعه سنت وقف جمعی است که در سالجاری یک مورد از این نوع وقف در منطقه اورامانات کرمانشاه به ثبت رسیده است.

مدیرکل اوقاف وامور خیریه استان کرمانشاه گفت: همچنین در سال گذشته بیش از 100 مبلغ در کرمانشاه به مناطق مختلف استان به ویژه مناطق دوره افتاده و محروم اعزام شده اند.

حسینی اراکی بااشاره به اینکه در بحث اعزام مبلغ به مناطق محروم استان رتبه اول کشور را در اختیار داریم، گفت: طبق برنامه ریزی های انجام گرفته امسال تعداد مبلغین اعزامی به سطح استان به بیش از 200 نفر خواهد رسید.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه به طرح اطعام ایتام توسط این اداره کل اشاره کرد و بیان داشت: در طول ماههای رجب، شعبان در راستای اجرای نیات واقفین، طرح اطعام ایتام در ماههای مذکور برگزار شده است.

وی افزود: همچنین در ماه مبارک رمضان، هر شب این طرح انجام می گیرد.

حسینی اراکی با اشاره به اینکه اتحاد و ایجاد وحدت بیشتر در بین جامعه باید سرلوحه کار مبلغین قرار بگیرد، گفت: باید ملبغین در برنامه های تبلیغی خود ایجاد وحدت بیشتر را سرلوحه کار خود قرار دهند و از بیان مواردی که احتمال ایجاد شک و تفرقه را به دنبال دارد، به شدت پرهیز کنند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه با اشاره به اینکه باید همگی یار رهبری باشیم و سرلوحه کارخود را بصیرت قرار دهیم، عنوان داشت: یکی دیگر از برنامه ها در سال جاری، تقویت ائمه جماعات در سطح استان خواهد بود.

حسینی اراکی در ادامه به برخی از طرح های این اداره کل در سال گذشته اشاره کرد و گفت: در سال گذشته شاهد اجرای دو طرح مهم در سطح استان کرمانشاه بودیم که این دو طرح خدمات بسیاری را به افراد جامعه ارائه داد.

وی عنوان داشت: یکی از این طرحها، طرح " مهر تندرستی" بود که توسط اداره کل اوقاف وامور خیریه استان کرمانشاه به اجرا گذاشته شده است.

مدیرکل اوقاف وامور خیریه استان کرمانشاه افزود: این طرح به صورت جامع در سطح استان انجام گرفت به طوری که بیش از 23 پایگاه پزشکی خدمات درمانی و ویزیت بیماران و به ویژه توزیع دارو در بین افراد نیازمند در استان انجام گرفت.

حسینی اراکی بیان داشت: یکی دیگر از طرحهای این اداره کل، برگزاری طرح "مهر تندرستی" بوده است.

وی عنوان داشت: در این طرح به بیش از 5 هزار دانش آموز نیازمند در استان کرمانشاه لوازم التحریر به صورت رایگان ارائه شده است.

حسینی اراکی با اشاره به اینکه در دو طرح اخیر استان کرمانشاه جایگاه بسیار خوبی در کشور به دست آورده است، گفت: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته و نیز عملکرد مثبت اداره اوقاف وامور خیریه استان، کرمانشاه به عنوان مرکزیت برگزاری جلسات این طرح در کشور در نظر گرفته شده است.

وی در ادامه تاکید کرد: انشاالله در آینده ای نزدیک شاهد ترویج و اشاعه سنت حسنه وقف در استان کرمانشاه با همکاری وتعامل خبرگزاری ها و رسانه باشیم.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه عنوان داشت: در حوزه کمک به ازدواج جوانان استان نیازمند تلاش و کار بیشتری در حوزه وقف هستیم. باید در حوزه چاپ کتابهای نهج البلاغه و نیز صحیفه سجادیه کار بیشتری در استان کرمانشاه انجام شود.

مدیر خبرگزاری مهر استان کرمانشاه نیز در این دبدار اظهار داشت: خبرگزاری مهر به برخی از نهادها که امورات محوله به آنها مربوط به مسائل دینی و شرعی است توجه ویژه ای دارد و در این خصوص همکاری های خوبی داشته است.

معین ادامه داد: در حوزه اقدامات اداره کل اوقاف و امور خیریه نیز همین دید حاکم بوده است.

وی با اشاره به پیشنهاد مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه مبنی بر تلاش برای ساخت یک مجتمع وقفی برای امور رسانه و خبر گفت: خبرگزاری مهر از این پیشنهاد استقبال کرده و آن را گامی در راستای تقویت خبرگزاری ها و رسانه ها می داند.

در پایان این دیدار حجت الاسلام حسینی اراکی با اعطا لوح و هدایایی از مدیر و خبرنگاران خبرگزای مهر کرمانشاه تجلیل کرد.