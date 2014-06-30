داعش : ضرر کعبه بیش از نفعش است و ما درصدد ویرانی آن هستیم!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی النشره، "ابوتراب المقدسی" که خود را از اعضای داعش معرفی کرده با صدور یک پیام توئیتری از عزم این گروه تروریستی برای ویران کردن کعبه خبر داد.

وی در این پیام مدعی شد هم اکنون ضرر کعبه بیشتر از نفعش است و ما در آستانه فتح کعبه برای ویران کردن آن هستیم.

ابوتراب المقدسی با ادعای اینکه زائران خانه خدا سنگها را عبادت می کنند، ادعایی که دقیقا مشابه تفکرات خطرناک وهابیون است، افزود: به زودی با اذن شیخ "ابوبکر البغدادی" عبادت کنندگان سنگها را به قتل می رسانیم و کعبه را ویران خواهیم کرد.

گروه تروریستی داعش که همچنان به ارتکاب جنایات وحشیانه ای ادامه می دهد و وجهه اسلام ناب محمدی را مخدوش کرده، سابقه بسیار سیاهی در انهدام و ویران کردن مکانهای مقدس ادیان الهی در سوریه و عراق داشته است.