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۹ تیر ۱۳۹۳، ۱۴:۱۷

ادامه تخریب وجهه اسلام از سوی تکفیریها؛

داعش : ضرر کعبه بیش از نفعش است و ما درصدد ویرانی آن هستیم!

داعش : ضرر کعبه بیش از نفعش است و ما درصدد ویرانی آن هستیم!

ابوتراب المقدسی یکی از اعضای گروه تروریستی تکفیری داعش با انتشار یک پیام توئیتری مدعی شد: در شرایط کنونی ضرر کعبه بیشتر از نفع آن است و باید آن را ویران کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی النشره، "ابوتراب المقدسی" که خود را از اعضای داعش معرفی کرده با صدور یک پیام توئیتری از عزم این گروه تروریستی برای ویران کردن کعبه خبر داد.

وی در این پیام مدعی شد هم اکنون ضرر کعبه بیشتر از نفعش است و ما در آستانه فتح کعبه برای ویران کردن آن هستیم.

ابوتراب المقدسی با ادعای اینکه زائران خانه خدا سنگها را عبادت می کنند، ادعایی که دقیقا مشابه تفکرات خطرناک وهابیون است، افزود: به زودی با اذن شیخ "ابوبکر البغدادی" عبادت کنندگان سنگها را به قتل می رسانیم و کعبه را ویران خواهیم کرد.

گروه تروریستی داعش که همچنان به ارتکاب جنایات وحشیانه ای ادامه می دهد و وجهه اسلام ناب محمدی را مخدوش کرده، سابقه بسیار سیاهی در انهدام و ویران کردن مکانهای مقدس ادیان الهی در  سوریه و عراق داشته است.

کد مطلب 2322546

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