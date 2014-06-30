ادامه موفقیتهای ارتش عراق/هلاکت سرکرده القاعده و پنج داعشی در الانبار

هلاکت سرکرده گروهک القاعده و پنج نفر از اعضای داعش در استان الانبار و تسلط ارتش بر پایگاه سبایکر در استان صلاح الدین از جمله اخبار عراق به شمار می رود.