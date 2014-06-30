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۹ تیر ۱۳۹۳، ۱۳:۵۶

ادامه موفقیتهای ارتش عراق/هلاکت سرکرده القاعده و پنج داعشی در الانبار

ادامه موفقیتهای ارتش عراق/هلاکت سرکرده القاعده و پنج داعشی در الانبار

هلاکت سرکرده گروهک القاعده و پنج نفر از اعضای داعش در استان الانبار و تسلط ارتش بر پایگاه سبایکر در استان صلاح الدین از جمله اخبار عراق به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسله، یک منبع امنیتی در استان صلاح الدین اعلام کرد که پایگاه سبایکر در این استان هم اکنون تحت کنترل ارتش عراق است.

وی شایعاتی را که در خصوص سیطره داعش بر این پایگاه منتشر شده است رد کرد.

از سوی دیگر یک منبع امنیتی در استان الانبار اعلام کرد که "هیثم ابراهیم الجمیلی"  یکی از سرکردگان گروهک القاعده که امیر این گروهک خوانده می شد در منطقه "السجر" به هلاکت رسید.

همچنین منابع عراقی از هلاکت پنج نفر از اعضای داعش به دست نیروهای امنیتی عراق، در شرق فلوجه واقع در استان الانبار خبر می دهند.  

کد مطلب 2322518

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