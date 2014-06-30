استیلی از هیات مدیره پرسپولیس رفت/ نتوانستم به مسائل فنی ورود کنم!

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید استیلی با انتشار نامه ای برای هواداران پرسپولیس از عضویت در هیات مدیره این باشگاه کناره گیری کرد. در بخشی از متن این نامه آمده است: "دست تقدیر چنین رقم خورده که بار دیگر در میدانی سخت، پا به عرصه بگذارم و این بار روی نیمکت داغ سرمربیگری تیمی بنشینم که از سالهای خیلی دور به کار مقدس بازیکن سازی و رویه اخلاق مداری مشهور بوده است.

برای من که پس از حضور در پرسپولیس، به دلایلی که شرحش در این مجمل نمی گنجد، ورودی به عرصه فنی نداشتم و افتخار هم نفسی با نسل دیروز و امروز پرسپولیس را با پیشنهادات اینجا و آنجا عوض نکردم، پذیرش مسئولیت راه آهن کاری بس دشوار و سنگین تلقی می شود و نیازمند تلاشی مضاعف است.

امروز قصدی بر زیاده گویی ندارم و بر این باورم نشستن بر صندلی مقدس هیات مدیره باشگاه محبوب‌مان به عضوی محتاج است که بتواند زمان مقتضی را صرف چنین فعالیت مهمی کند و لذا در این مقطع زمانی،ناگزیر به انتخاب بودم و البته انتخابی که لطمه ای بر پرسپولیس وارد نکند. بنابراین با هماهنگی های صورت گرفته با وزارت ورزش و هیات مدیره،از حضور در جمع اعضای هیات مدیره کناره گیری می کنم و امیدوارم دوستان و یاران به عهدی که در آغاز همکاری با هوادار بستند پایبند باشند و شاهد روزهای طلایی برای پرسپولیس در فصل جدید باشیم.



بی تردید این فاصله فیزیکی با محبت و همراهی هواداران متعصب پرسپولیس پر می شود و من به عنوان یکی از همان ها،در تیم جدید گرمای حضورشان را حس می کنم تا راه آهن به عنوان خانه دوم پرسپولیسی های واقعی به مسیر خود ادامه دهد. خدا کند که این ره پر رهرو باشد".

