وضعیت هیات مدیره پرسپولیس پس از جدایی استیلی/ احتمال حذف مدیرعامل!

امیررضا خادم که در اولین اقدام برای واگذاری سرخابی‌ها، دو ماه پیش و پس از بررسی‌های لازم اقدام به معرفی اعضای ترکیب جدید هیات مدیره پرسپولیس کرد، در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد جدایی حمید استیلی از این ترکیب اظهارداشت: به هر حال این اقدامی بود که بنا به تصمیم شخص خود استیلی و احتمالا با در نظر گرفته شدن خیلی از مسائل انجام شده است. وزارت ورزش هم طبیعتا نمی‌توانست ورودی در این زمینه داشته باشد اما در عین حال روی اجرای قانون تاکید داشت.

وی ادامه داد: استیلی پس از حضور در باشگاه راه‌آهن - به عنوان سرمربی یا مالک - قانونا نمی‌تواند عضو هیات مدیره پرسپولیس باقی بماند. این مسئله‌ای بود که خود استیلی هم حواسش به آن بود و به همین دلیل برای اعلام جدایی از هیات مدیره پرسپولیس اقدام کرد. با این اوصاف مشکلی بابت پیوستن استیلی به راه آهن نیست.

معاون حقوقی، مجلس و امور استان‌های وزارت ورزش و جوانان در ادامه با یادآوری اینکه با جدایی حمید استیلی، تعداد اعضای هیات مدیره پرسپولیس به هشت نفر کاهش یافته است در مورد اینکه موضع وزارت ورزش و جوانان در مورد آینده هیات مدیره پرسپولیس توضیح داد. وی در این رابطه گفت: به هر حال این اتفاقی است که تازه رخ داده و وزارت ورزش و جوانان هم هنوز به آن ورود جدی نکرده است. موضوع باید در کارگروه مربوطه طرح شود تا بتوان در مورد آن به جمع‌بندی و تصمیم نهایی رسید.

وی با یادآوری اینکه روال قانونی، فرد بودن تعداد اعضای هیات مدیره است، تصریح کرد: با در نظر گرفتن این موضوع باید یکی دیگر از اعضای فعلی هیات مدیره جدا شود تا تعداد شان به هفت نفر کاهش یابند و برای تصمیم‌گیری‌ها و رای گیری در مورد موضوعات مختلف به مشکل نخورند. این یکی از راهکارها در مواجه با جدایی صورت گرفته در هیات مدیره پرسپولیس است. طبیعتا راهکار دیگر هم معرفی یک جایگزین برای حمید استیلی است.

"اینگونه مطرح شده که شاید رحیمی که خود مدیرعامل پرسپولیس هم هست از ترکیب هیات مدیره جدا شود و اینگونه تعداد اعضای این ترکیب هفت نفر و فرد شود. صحت این موضوع تا چه حد است"؟، خادم در پاسخ به این پرسش مهر گفت: این پیشنهادی است که از طرف خود رحیمی مطرح شده اما درصد اجرا شدن آن اصلا معلوم نیست. باید با مدیرعامل پرسپولیس در این زمینه صحبت کنم و استدلالش را از این تصمیم جویا شوم. ضمن اینکه نظر دیگر اعضای هیات مدیره پرسپولیس هم در این زمینه حائز اهمیت است.

نماینده تام الاختیار وزیر ورزش و جوانان در واگذاری سرخابی‌ها خاطرنشان کرد: در هر صورت وضعیت هیات مدیره پرسپولیس، تصمیم‌گیری در رابطه با آینده آن و اینکه تعدادشان کمتر شود یا جایگزین تعیین کنیم، مواردی است که باید در قالب کارگروه مربوطه بررسی شود و با در نظر گرفتن نظر دیگر اعضای هیات مدیره در مورد تصمیم گیری شود. سعی می‌کنم این هفته کارهای لازم در این زمینه را انجام دهم و تا پایان هفته بتوانیم تصمیم نهایی را بگیریم.

امیررضا خادم در پاسخ به پرسش پایانی خبرنگار مهر مبنی بر اینکه "در صورتیکه بخواهید برای حمید استیلی در هیات مدیره پرسپولیس جایگزین تعیین کنید، آیا گزینه‌ای مد نظر دارید"؟، گفت: قرار نبود عضوی از اعضای هیات مدیره جدا شود که بخواهیم از قبل برای آن جایگزین تعیین کنیم. ضمن اینکه تصمیمات من در رابطه با این موضوع به صورت انفرادی اتخاذ نمی‌شود.