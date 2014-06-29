به گزارش خبرگزاری مهر، حمید استیلی، پس از حضور در نخستین تمرین این تیم، در خصوص اینکه چه اتفاقی افتاد با وجود حضور در هیات مدیره باشگاه پرسپولیس، سرمربی راهآهن شدید؟، ضمن بیان مطلب فوق گفت: همه میدانند من چقدر علاقه و ارادت به باشگاه پرسپولیس دارم و بیشتر زمان عمرم را در عرص های مختلف فوتبال در این تیم گذراندهام.
وی افزود: به علت اینکه تیم راهآهن در حال نابودی و منحل شدن بود و حتی این اواخر صحبتهایی مبنی بر سقوط این تیم به یک دسته پایینتر شده بود، نمیخواستیم بلایی که سر تیم پاس آمد، سر این تیم 76 ساله پایتخت بیاید، بنابراین از دوستانم خواستم کمک کنند تا بتوانیم این تیم را بگیریم.
سرمربی جدید تیم فوتبال راهآهن خاطرنشان شد: البته جلسات هیات مدیره باشگاه پرسپولیس هفتهای یک بار برگزار میشود و فکر نمیکنم برای حضور در این جلسات مشکلی وجود داشته باشد. ضمن اینکه تصمیمگیری در این خصوص را به دوستان در وزارت ورزش و جوانان واگذار میکنم.
وی که با سایت باشگاه راهآهن گفتگو میکرد، ادامه داد: متاسفانه تیم یکسری مشکلات و بدهیها دارد اما با صحبتهایی که انجام دادیم، حتی نماینده دادستان کمک کردند تا پروسه انتقال راهآهن صورت بگیرد.
استیلی در مورد بحث مالکیتش در باشگاه راهآهن یادآور شد: دوستان به من اختیار تام دادهاند و هرکاری که لازم بوده، برایم انجام دادند، مرا به عنوان مالک تلقی میکنند، در حالیکه اولویتم امور مربوط به سرمربیگری تیم است. هدفم این است به باشگاه راهآهن و جوانانی که در ردههای سنی مختلف این باشگاه بازی میکنند، خدمت کنم.
وی تصریح کرد: در حال حاضر با توجه به بدهیهایی که باشگاه دارد و بازیکنان جدیدی که باید جذب کنیم، هزینههای ما بالا رفته است. امیدوارم با کمک دوستان این موضوع نیز حل شود تا در رقابتهای لیگ چهاردهم حضور خوبی داشته باشیم.
سرمربی جدید تیم فوتبال راهآهن در پاسخ به این پرسش که چند در صد از تیم فعلی را حفظ خواهید کرد؟، اظهار کرد: امروز در نخستین جلسه تمرین حضور پیدا کردم و چیزی که برایم مشخص شده، این است که راهآهن بازیکنان خوبی دارد و از بازیکنان جوان باانگیزهای نیز برخوردار است.
وی ادامه داد: البته این تیم نیاز به تقویت دارد و باید چند بازیکن بزرگ نیز به راهآهن اضافه شود. در واقع تا سه روز آینده چند بازیکن خوب جذب کردیم که قطعا از طریق سایت باشگاه در این خصوص اطلاع رسانی خواهیم کرد. ضمن اینکه تا پایان هفته کادرفنی تیم را نیز معرفی میکنیم.
"شما جزو معدود نفراتی در فوتبال ایران هستید که در یک باشگاه هم سرمربی هستید و هم اختیار تام دارید، بنابراین هدف گذاری شما در باشگاه راهآهن چیست؟" استیلی در این خصوص تاکید کرد: فعلا تنها چیزی که برایم اهمیت دارد، بحث آمادهسازی تیم است زیرا ما حدود 3 هفته از سایر تیمها عقبتر هستیم. این موضوع کارمان را سختتر میکند اما هدفگذاری ما 5 ساله بوده که تولید و پرورش بازیکن اولویت اصلی کار ما خواهد بود تا تیم در جریان بازیهای لیگ در هر فصل از بازیکنان جوان تولید خودمان تغذیه شود.
وی افزود: آنچه برایمان در راهآهن اهمیت زیادی دارد، بحث مسائل فرهنگی و اخلاقی است. قرار است چند تن از بزرگان فوتبال ایران مثل آقایان زادمهر و کلانی به ما کمک کنند، چه به عنوان عضو کمیته فنی و یا چه به عنوان اعضای هیات مدیره که این موضوع در آینده مشخص خواهد شد.
سرمربی جدید تیم فوتبال راهآهن همچنین گفت: البته نفرات دیگری نیز هستند که چون در حال صحبت با آنها هستیم، فعلا اسامی آنها را اعلام نمیکنیم. مطمئن باشید برای مکتب سازی آدمهای بزرگی به ما اضافه خواهند شد.
