محمدرضا شریفی مدیر گروه فیلم و سریال شبکه سه در تکمیل این خبر به خبرنگار مهر اعلام کرد: این روزها در گروه سریال شبکه سه مشغول انجام کارهای سریال نوروز هستیم و محمدحسین لطیفی نگارش کار را آغاز کرده است.

وی افزود: کارگردانی این سریال را نیز خود لطیفی برعهده دارد. البته ممکن است او بنا به تمایل یا نیازش همکار نویسنده‌ای را دعوت کند، اما فعلا نگارش را خود او برعهده دارد.

شریفی یادآور شد: فعلا اسم سریال قطعی نیست و بگذارید اسم موقت را نگویم. با توجه به فضای عید و مناسبت ایام سوگواری حضرت زهرا (س) نام سریال نیز تناسبی با این ایام خواهد داشت.

مدیر گروه سریال شبکه سه در پاسخ به اینکه با توجه به قرار گرفتن بخشی از ایام فاطمیه در نوروز، چه تمهیدی برای محتوای مناسب سریال در نظر دارید، تأکید کرد: سریال‌های عید تلویزیون گاهی فضای طنز و شیرینی دارد اما امسال با توجه به شرایط عید نوروز و فضایی که مردم در آن قرار دارند و موقعیت مهم مذهبی که در آن قرار داریم، سریال در همین فضا خواهد بود.

وی درباره دشواری‌های تولید این سریال اظهار کرد: شبکه سه مرد انجام کارهای پیچیده و سخت است.

شریفی درباره دیگر تولیدات جدید این شبکه خبر داد: سریال‌هایی به کارگردانی سیدضیاءالدین دری، مسعود جعفری‌جوزانی و سعید آقاخانی در شبکه سه ساخته خواهد شد که اکنون کارهای مقدماتی آنها در حال انجام است و احتمالا هیچ کدام تا پیش از سال جدید کلید نمی‌خورند. اما در ماه‌های نخست سال آینده اتفاقات خوبی رخ خواهد داد.