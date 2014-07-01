اسدالله امرایی مترجم در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: «میکروفیکشن» یک مجموعه از داستان‌های بسیار کوتاه است که در دانشگاه فلوریدا برای آن‌ها فراخوان دادند و جایزه اول تا سوم هم برای آن‌ تعیین کردند. حاصل فراخوانی که دانشگاه فلوریدا منتشر کرد، 3 برگزیده و یک مجموعه‌داستان بود.

وی افزود: داستان‌های این کتاب تقریباً از نظر حجمی، به میزانی هستند که معادل داستان‌ریزه را برای آن‌ها انتخاب کردم. داستان‌های این کتاب، مضامین مختلف دارند و حجمشان هم زیر 250 کلمه است.

این مترجم درباره ترجمه عنوان کتاب و قالب داستان‌های آن گفت: تلفظ صحیح این عبارت، «مایکروفیکشن» است اما ترجیح دادم در این‌باره عنوان این کتاب هم مانند رویه معمول که استفاده از لغات فرانسوی است، بهره ببرم. یعنی همان رویکردی که تلفظ انگلیسی اسم وسیله‌ای مانند مایکروسکوپ را به زبان فرانسوی و میکروسکوپ می‌گوید. وضعیت مایکروفیکشن و میکروفیکشن هم همین‌طور است.

امرایی گفت: چاپ اول این کتاب توسط نشر قطره در نمایشگاه کتاب تهران عرضه شد و حالا به چاپ دوم رسیده است. البته زمانی کتاب «کوری» با شمارگان 4 هزار و 400 نسخه چاپ می‌شد ولی شرایط فعلی طوری است که کتاب با تیراژ هزار تا یا 500 تا به چاپ می‌رسد و در واقع 4 نوبت چاپش، یک نوبت چاپ قدیم حساب می‌شود.