به گزارش خبرنگار مهر، استان ایلام دارای ظرفیتهای خوبی در بخش معدنی است که هم اکنون بیش از 12 نوع ماده معدنی در ایلام استخراج می شود.

بدون شک توسعه بخش معدن استان ایلام با توجه به ظرفیتهای موجود و همچنین شکل گیری واحدها و صنایع مرتبط با مواد معدنی می تواند منجر به اشتغال و توسعه استان شود.

بهروز زرین کاویانی رئیس اداره امور معادن و اکتشافات سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هم اکنون 68 ماده معدنی در کشور استخراج که 12 نوع این میزان در استان ایلام وجود دارد.

وی تصریح کرد: هم اکنون 94 معدن فعال در استان ایلام وجود دارد که سالانه 9 میلیون تن ماده معدنی از این معادن استخراج می شود.

این مسئول اظهار داشت: ارزش تولیدات مواد معدنی در استان ایلام بیش از 44 میلیارد ریال است که بیش از 740 نفر نیز در این بخش فعالیت دارند و از 100 درصد ذخایر و معادن استان در حال حاضر بین 50 تا 60 درصد فعالیت دارند.

وی گفت: استان ايلام داراي معادن غني براي توليد مصالح ساختماني است و بر اساس ظرفيت سنجي استان ايلام از حيث کاني هاي غيرفلزي و مواد معدني در ارتباط با مواد ساختماني داراي شرايط مطلوبي است.

کاویانی ادامه داد: اين منطقه از کشور داراي بيشترين ميزان ذخيره بيتومين براي توليد قير است که مي توان با استفاده بهينه از اين مزيت علاوه بر تامين بازار داخلي براي جوانان جوياي کار نيز اشتغال ايجاد کرد.

این مسئول افزود: بیتومین، سنگ گچ، سنگ آهک، لاشه و مالون، آلوویوم آهکی، شیل و مارن، کلسیت، سیلیس، شن، ماسه، مرمریت و نمک 12 ماده معدنی موجود در استان هستند.

وی اظهار داشت: ايلام داراي 400 هزار تن ذخيره بيتومين بوده و 9 معدن نيز در اين استان فعال است و اين سازمان بر اساس مصوبه هيات دولت اکنون کار اکتشاف براي ظرفيت سنجي معادن استان ايلام را دنبال مي کند و تاکنون بخشهايي از اين عمليات انجام شده است.

وی عنوان کرد: اين استان از حيث معادن داراي ظرفيتهاي مطلوبي براي سرمايه گذاري بخش خصوصي است و سازمان صنايع و معادن ايلام از هرگونه سرمايه گذاري بخش خصوصي در حوزه صنعت و معدن استقبال مي کند.

کاویانی ادامه داد: استان ايلام از حيث توليد گچ، سيمان و بيتومين داراي ظرفيتهاي منحصر به فردي است و به سبب وجود 12 نوع ماده معدنی در سطح استان سرمایه‌گذاری و اشتغال صنعتی در استان تا 40 درصد رونق پیدا کرده است که البته این موضوع، این را نشان می‌دهد که بخشی از قابلیت صنعت استان، معدنی است.

طبق گفته کارشناسان ظرفیت معادن سنگ استان ایلام به حدی است که می تواند پاسخگوی 20 کارخانه سیمان باشد اما در حال حاضر تنها یک کارخانه سیمان در سطح استان موجود است و این در حالی است که اگر ظرفیت کارخانه های سیمان افزایش پیدا کند امکان صادرات این محصول به عراق را نیز خواهیم داشت.

استان ایلام ظرفیتهای خوبی در زمینه توسعه معادن بویژه بیوتین دارد و باید در این زمینه با اطلاع رسانی به موقع و شفاف، اطلاعات لازم را در اختیار سرمایه گذاران قرار داد و توسعه معادن مهمترین جایگزین اقتصاد نفتی است و خوشبختانه ایلام از این ظرفیت برخوردار است.