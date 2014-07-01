اقبال شاه نظري در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعيت بهره برداري بي رويه از منابع آب زيرزميني در استان كردستان اظهار داشت: بهره برداري بي رويه از منابع آب هاي زيرزميني در استان كردستان يكي از چالش هاي جدي در استان به شمار مي رود.

وي ادامه داد: در صورت تداوم روند برداشت بي رويه و سنتي از آبهاي زيرزميني با پديده هاي نشست زمين، ناپايداري زيرساختهاي عمراني و كاهش حجم كمي و كيفي منابع آب تجديدپذير مواجه خواهيم شد و به همين دليل لازم است كه در اين زمينه اقدامات مناسب در دستور كار قرار گيرد.

مدير عامل شركت آب منطقه اي كردستان گفت: يكي از مشكلات جدي استان كردستان مربوط به دشت هاي شرقي است كه متاسفانه هر روز هم بر دامنه اين چالش افزوده مي شود و لازم است تدابير جدي در دستور كار قرار گيرد.

وي افزود: شرق استان كردستان با مساحتي بالغ بر 13 هزار كيلومتر مربع 46 درصد از مساحت استان را دربر مي گيرد و اين محدوده شامل محورهاي مطالعاتي قروه- دهگلان و ديواندره- بيجار و قمچاي است كه متاسفانه اين محدوده ها داراي اقليم نيمه خشك و بارندگي كم و پتانسيل آبهاي سطحي ضعيف هستند كه اين روند باعث بروز مشكلات بيشتري در اين حوزه شده است.

شاه نظري ضمن تاكيد بر لزوم مقابله با اين معضل گفت: به دليل برداشت بي رويه از منابع آبهاي زيرزميني در شرق استان هم اكنون سه دشت آن شامل دهگلان، قروه و چهاردولي ممنوعه هستند.

وي در ادامه به ميزان بارندگي هاي استان كردستان اشاره كرد و گفت: مناطق شرق كردستان 33 درصد از بارندگي هاي استان را در بر مي‌گيرد در صورتيكه 67 درصد بارندگي ها در ساير سطوح استان حادث مي شود.

مدير عامل شركت آب منطقه اي كردستان با اشاره به اينكه 86 درصد دشتهاي استان در بخش شرقي قرار دارد، يادآور شد: اين بخش بعنوان قطب كشاورزي مطرح بوده و بيشتر راهكارها و قابليتهاي توسعه متوجه اين منطقه است ولي متاسفانه كمبود آب در اين منطقه يك معضل و مشكل جدي است.

وي به ممنوعه اعلام كردن دشت هاي شرقي استان كردستان در خصوص روند برداشت آب هاي زير زميني اشاره كرد و گفت: بدليل برداشتهاي بي رويه و اينكه بيشترين درصد آب مصرفي شرب، كشاورزي و صنعت از آبهاي زيرزميني تأمين مي شود، دشتهاي شرق استان بويژه سه دشت ممنوعه آن با افت شديد سطح آب زيرزميني و كاهش حجم مخزن مواجه شده است.

شاه نظري به ميزان برداشت هاي صورت گرفته آب از دشت هاي شرقي استان كردستان اشاره كرد و يادآور شد: در اين منطقه سالانه 83 سانتيمتر افت و كسري سالانه حجم مخزن معادل 17 ميليون متر مكعب و دركل به ميزان 452 ميليون مترمكعب است كه در شرايط بحراني قرار دارد.

وي به اقدامات صورت گرفته در راستاي جلوگيري از افت سطح آب زيرزميني و جبران كسري مخزن اشاره كرد و گفت: در بعد فرهنگي شامل فرهنگ سازي و آگاهي بخشي، در بعد اقدامات سازه اي تغذيه مصنوعي و در بعد مديريتي، طرح تعادل بخشي و انتقال آب از سرشاخه ها و حوضه هاي آبريز مجاور در دست اجرا است.

استان كردستان با متوسط بارندگي 455 ميليمتر در سال يكي از استانهاي پرآب و سرشاخه حوضه هاي مهم آبريز كشور از جمله درياي خزر، درياچه اروميه، خليج فارس و درياي عمان است كه بيتشرين ميزان بارندگي در غرب استان و در شهرستان مريوان با 825 ميليمتر درسال و كمترين ميزان بارندگي در شرق استان و محدوده هاي مطالعاتي قروه- بيجار با متوسط بارندگي 292 ميليمتر است.