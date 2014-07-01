به گزارش خبرنگار مهر، وحید شمسایی در نشست خبری باشگاه تاسیسات دریایی که ظهر امروز سه‌شنبه برگزار شد، با بیان اینکه سیامک داداشی، اصغر قهرمانی و شهاب سفال‌منش همکارانش در کادر فنی تیم تاسیسات دریایی خواهند بود، عنوان کرد: همانطور که قبلا هم عنوان کرده بودم، به خاطر مشکلات شخصی که داشتم از تیم دبیری تبریز جدا شدم. من پیشنهادهایی داشتم ولی نمی‌خواستم از تهران بیرون بروم و بعد از جلساتی که با آقایان منوچهری، حلاجی و عموی بنده داشتم با تاسیسات دریایی به توافق رسیدم.

وی در خصوص اینکه در سال دوم حضورش در این تیم به دنبال قهرمانی خواهد بود، تصریح کرد: اگر گفتم که قرارداد دو ساله بسته‌ام و در سال دوم به دنبال قهرمانی هستیم، برای این است که تیم امسال پتاسیل قهرمانی را ندارد. البته شکی نیست که این تیم امسال خودش را نشان خواهد داد. من از صانعی هم به خاطر زحماتی که کشیده، تشکر می‌کنم.

بازیکن - مربی تیم تاسیسات دریایی در پاسخ به این پرسش که تا چه زمانی به بازی کردن ادامه خواهد داد، یادآور شد: زمانی از فالکائو این سوال را پرسیدند که جواب داد به دنبال آخرین رکورد خودم هستم. من هم قبلا گفتم هر وقت فالکائو برود، من هم می‌روم! البته هر زمانی که دوستان و مسئولان باشگاه بگویند که دیگر نمی‌توانی بازی کنی، فقط به جرگه مربیان می‌پیوندم.

وی در خصوص اینکه شمس گفته بود از وی به عنوان یار کمکی در باشگاه‌های آسیا استفاده خواهد کرد، بیان کرد: زمانی که می‌خواستم با تاسیسات دریایی قرارداد ببندم، زنگ زدم و از صانعی رخصت گرفتم. آقای شمس هم لطف کرد و با من تماس گرفت که می‌خواهد سرمربی تیم دبیری شود. ایشان به من همیشه لطف دارد ولی فکر می‌کنم بازی کردن من برای این تیم حرفه‌ای نیست زیرا جای یک نفر را که طول فصل برای این تیم بازی می‌کند، را پر خواهم کرد.

شمسایی با بیان این که بعد از هشت سال به تهران بازگشته، یادآور شد: یک روز از استقلال به لاتزیو رفتم و پس از آن به تیم یازدهم قم رفتم تا به این تیم کمک کنم. همان زمان یادم هست روزنامه‌ها از من انتقاد کردند و تیتر زدند: "از رم تا قم" ولی من ترسی نداشتم و به کاری که انجام می‌دادم، اعتقاد داشتم. در کارم با کسی شوخی ندارم و رفاقتم را با دوستان و همکارانم ادامه خواهم داد.

وی در خصوص بازیکنانی که با خود به این تیم آورده، بیان کرد: شاکله تیم را حفظ کرده‌ایم که خودم، به همراه سنگ سفیدی از دبیری تبریز و حمید احمدی را به تاسیسات دریایی اضافه کرده‌ایم. ما یک جای دیگر هم داریم که با مصطفی نظری و چند بازیکن از گیتی پسند صحبت کرده‌ایم تا بهترین انتخاب را داشته باشیم.

آقای گل فوتسال جهان درباره مبلغ قرارداد خود با این تیم عنوان کرد: مبلغ قرارداد را نمی‌شود عنوان کرد ولی من همیشه دنبال این بودم که ارزش کار را حفظ کنم، اگر چه پشت سر من گفته‌اند که او پولکی است. همین حالا هم قرارداد خیلی خوبی را با تاسیسات دریایی بسته‌ام که قراردادم خیلی محکم و مطمئنا دو ساله خواهد بود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا در صورت جدایی خسوس از تیم ملی حاضر به پذیرش هدایت این تیم است؟، افزود: اول اینکه تیم ملی ما چه قهرمان شود و چه حذف شود، آقای خسوس در تیم ملی باقی می‌ماند. آقای افتخاری هم که او را "گادفادر" فوتسال خوانده و عنوان کرده که مربیان ویتنام، اندونزی و مالزی از سرمربی تیم ملی تعریف کرده‌اند. یک روز منزس، نوکرینی و لوزانو از تیم ملی ایران تعریف می‌کردند و حالا کار به جایی رسیده که مربی ویتنام از ما تعریف کند.

شمسایی درباره شانس قهرمانی در لیگ برتر گفت: قهرمانی در لیگ ایران از آسیا هم سخت‌تر است. من آدم ترسویی نیستم و آمده‌ام که کار کنم. ما می‌خواهیم در سال اول نتایج بهتری کسب کنیم و پس از آن در سال دوم به دنبال قهرمانی باشیم.