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۶ تیر ۱۳۹۳، ۱۳:۳۳

شمسایی در گفتگو با مهر:

بازگشتم به فوتسال تهران را به فال نیک می‌گیرم/ سال بعد دنبال قهرمانی هستیم

بازگشتم به فوتسال تهران را به فال نیک می‌گیرم/ سال بعد دنبال قهرمانی هستیم

سرمربی جدید تیم فوتسال تاسیسات دریایی تهران گفت: بازگشتم به فوتسال تهران بعد از چند سال را به فال نیک می‌گیرم و با توجه به برنامه دو ساله‌ای که در اختیار باشگاه قرار داده‌ام، سال بعد دنبال قهرمانی هستیم.

وحید شمسایی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص انتخابش به عنوان سرمربی جدید تیم تاسیسات دریایی با بیان مطلب فوق اظهار کرد: وظیفه‌ام بود که به تیم شهر خودم خدمت کنم. بعد از قهرمانی تیم‌های تهرانی مثل پاس و پیمان در لیگ فوتسال، این شهر شرایط تیمی خوبی نداشت و اکثر بازیکنان تهرانی هم به شهرهای دیگر کوچ می‌کردند.

وی افزود: امروز به خاطر مدیریت قوی افرادی مثل غلامرضا منوچهری، حلاجی و شمسایی به تیم تاسیسات آمده‌ام و یک برنامه دو ساله در اختیار این تیم قرار داده‌ام. برنامه سال اول ما این است که در جدول رده‌بندی نسبت به سال گذشته ارتقا رتبه داشته باشیم و سال بعد هم دنبال قهرمانی در لیگ و حضور در جام باشگاه‌های آسیا خواهیم بود.

سرمربی تیم تاسیسات دریایی در ادامه گفت: امسال هم به عنوان بازیکن و سرمربی در تیم تاسیسات فعالیت خواهم کرد. ان شاءالله که بتوانیم با حمایت مسئولان باشگاه سال خوبی را در پیش داشته باشیم.

کد مطلب 2320459

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