وحید شمسایی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص انتخابش به عنوان سرمربی جدید تیم تاسیسات دریایی با بیان مطلب فوق اظهار کرد: وظیفه‌ام بود که به تیم شهر خودم خدمت کنم. بعد از قهرمانی تیم‌های تهرانی مثل پاس و پیمان در لیگ فوتسال، این شهر شرایط تیمی خوبی نداشت و اکثر بازیکنان تهرانی هم به شهرهای دیگر کوچ می‌کردند.

وی افزود: امروز به خاطر مدیریت قوی افرادی مثل غلامرضا منوچهری، حلاجی و شمسایی به تیم تاسیسات آمده‌ام و یک برنامه دو ساله در اختیار این تیم قرار داده‌ام. برنامه سال اول ما این است که در جدول رده‌بندی نسبت به سال گذشته ارتقا رتبه داشته باشیم و سال بعد هم دنبال قهرمانی در لیگ و حضور در جام باشگاه‌های آسیا خواهیم بود.

سرمربی تیم تاسیسات دریایی در ادامه گفت: امسال هم به عنوان بازیکن و سرمربی در تیم تاسیسات فعالیت خواهم کرد. ان شاءالله که بتوانیم با حمایت مسئولان باشگاه سال خوبی را در پیش داشته باشیم.