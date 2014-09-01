رادامل فالکائو به منچستریونایتد می پیوندد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نوشته رسانه های کلمبیایی رادامل فالکائو ستاره باشگاه موناکو در آستانه پیوستن به منچستریونایتد قرار دارد.

گزارش های زیادی در رسانه های کلمبیایی به خصوص در روزنامه ال تیمپو پرتیراژترین روزنامه این کشور منتشر شده که فالکائو برای پیوستن به منچستریونایتد به توافق رسیده و با رقم 65 میلیون یورو به این تیم انگلیسی خواهد پیوست.

ال تیمپو اعلام کرد هنوز این انتقال رسمی نشده است اما به خواننده های خود اطمینان داد قرارداد بسته شده و تمام جزئیات آن نهایی شده است.

پیش از این خبری مربوط به نهایی شدن انتقال فالکائو به رئال مادرید در خبرگزاری مهر منتشر شده بود که منبع آن خبرنگار روزنامه گاتزتادل اسپور ایتالیا بود اما فالکائو این خبر را تکذیب کرد.