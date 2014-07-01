به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، خسوس کاندلاس درباره آخرین شرایط تیم ملی فوتسال ایران قبل از اعزام به تورنمنت چین اظهار کرد: بازیکنان در شرایط خوبی هستند و رفته رفته به همانگی می‌رسند. ما دو هفته دیگر اردوی تدارکاتی برگزار خواهیم کرد و سپس به تورنمنت چین اعزام خواهیم شد.

وی در ادامه بیان کرد: تمرینات به خوبی پیش می‌رود و با توجه به اینکه رقابت‌های لیگ نیز به اتمام رسیده بازیکنان با آماگی بالا و بدون خستگی در تمرینات حضور دارند. ما قصد داریم تا در این تورنمنت علمکرد خوبی داشته باشیم و با استفاده از بازیکنان امید، تجربه ملی پوشان را افزایش دهیم تا در بازی‌های پیش رو حریف دست و پا بسته‌ای برای رقبای خود نباشیم.

سرمربی تیم ملی فوتسال در پایان گفت: تیم فوتسال ایران با ترکیبی از بازیکنان بزرگسال و امید به تورنمتت چین اعزام خواهد شد تا علاوه بر کسب موفقیت، رقابت با حریفان مختلف را تجربه کند. ما قصد داریم تا بازیکنان را به اوج آمادگی برسانیم تا در رقابت‌های گرند پریکس و دیگر مسابقات پیش رو موفق باشیم.